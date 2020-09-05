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Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами

Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами
Масло, крупи та хліб вже не дорожчають. За даними Держстату, ціни на соціально значущі продукти стабілізувалися.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".

Крім того, союз птахівників повідомив, що протягом місяця ціни на яйця та м'ясо птиці теж не підійматимуть. А ще виробники цукру кажуть - нині немає причин підвищувати цінник на їхню продукцію. Тож загалом експерти прогнозують, що до Великодня ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.

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Теги: Великдень, ціни, продукти, Держстат
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