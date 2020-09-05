Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами





Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише



Крім того, союз птахівників повідомив, що протягом місяця ціни на яйця та м'ясо птиці теж не підійматимуть. А ще виробники цукру кажуть - нині немає причин підвищувати цінник на їхню продукцію. Тож загалом експерти прогнозують, що до Великодня ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масло, крупи та хліб вже не дорожчають. За даними Держстату, ціни на соціально значущі продукти стабілізувалися.Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН" Крім того, союз птахівників повідомив, що протягом місяця ціни на яйця та м'ясо птиці теж не підійматимуть. А ще виробники цукру кажуть - нині немає причин підвищувати цінник на їхню продукцію. Тож загалом експерти прогнозують, що до Великодня ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію