Повідомили, чи зростуть ціни на продукти перед великодніми святами
Сьогодні, 19:37
Масло, крупи та хліб вже не дорожчають. За даними Держстату, ціни на соціально значущі продукти стабілізувалися.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Крім того, союз птахівників повідомив, що протягом місяця ціни на яйця та м'ясо птиці теж не підійматимуть. А ще виробники цукру кажуть - нині немає причин підвищувати цінник на їхню продукцію. Тож загалом експерти прогнозують, що до Великодня ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.
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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Крім того, союз птахівників повідомив, що протягом місяця ціни на яйця та м'ясо птиці теж не підійматимуть. А ще виробники цукру кажуть - нині немає причин підвищувати цінник на їхню продукцію. Тож загалом експерти прогнозують, що до Великодня ціни залишатимуться на сьогоднішньому рівні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки цьогоріч українці заплатять за великодній кошик
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