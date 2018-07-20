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На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО

На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО
На Миколаївщині сталась ДТП, де внаслідок зіткнення двох авто загинув водій мікроавтобуса.

Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі «Миколаїв - Дніпро» біля села Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (у трунах),- інформує преслужба поліції Миколаївської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич автомобіля Фото Кобальт, зазнав травмувань, його госпіталізували

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.



На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО
На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО
На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО

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Теги: Миколаївщина, тіла, ДТП
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