На Миколаївщині бус із тілами померлих від Covid-19 врізався у вантажівку. ФОТО





Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі «Миколаїв - Дніпро» біля села Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (у трунах),- інформує преслужба поліції Миколаївської області.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич автомобіля Фото Кобальт, зазнав травмувань, його госпіталізували



Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Миколаївщині сталась ДТП, де внаслідок зіткнення двох авто загинув водій мікроавтобуса.Сьогодні, 15 квітня, близько 6:05 на автодорозі «Миколаїв - Дніпро» біля села Михайло-Ларине відбулось зіткнення вантажного автомобіля пошти Фотон Кобальт та мікроавтобуса Fiat Scudo, 31-річний водій якого перевозив шість тіл померлих від Covid (у трунах),- інформує преслужба поліції Миколаївської області.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 46-річний керманич автомобіля Фото Кобальт, зазнав травмувань, його госпіталізувалиНаразі правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

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