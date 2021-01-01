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У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО

У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО
У селі Боратин Луцького району сталась аварія за участі легковика.

Автопригода трапилася у вівторок, 13 квітня, близько 22-ої години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля перебував 41-річний лучанин. Водій виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.

Внаслідок автопригоди керманич Volkswagen Touran отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій був із явними ознаками сп’яніння. Про вміст алкоголю у крові буде відомо після проведення експертизи.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

У випадку підтвердження факту керування водієм авто у стані сп’яніння, кримінальне провадження перекваліфікують на ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО
У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО


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Теги: авто, аварія, Боратин
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