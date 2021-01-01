У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО

У селі Боратин Луцького району сталась аварія за участі легковика.Автопригода трапилася у вівторок, 13 квітня, близько 22-ої години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом автомобіля перебував 41-річний лучанин. Водій виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.Внаслідок автопригоди керманич Volkswagen Touran отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій був із явними ознаками сп’яніння. Про вміст алкоголю у крові буде відомо після проведення експертизи.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.У випадку підтвердження факту керування водієм авто у стані сп’яніння, кримінальне провадження перекваліфікують на ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.