У селі під Луцьком п'яний водій за кермом Volkswagen врізався у дерево. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У селі Боратин Луцького району сталась аварія за участі легковика.
Автопригода трапилася у вівторок, 13 квітня, близько 22-ої години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 41-річний лучанин. Водій виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди керманич Volkswagen Touran отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій був із явними ознаками сп’яніння. Про вміст алкоголю у крові буде відомо після проведення експертизи.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
У випадку підтвердження факту керування водієм авто у стані сп’яніння, кримінальне провадження перекваліфікують на ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
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Автопригода трапилася у вівторок, 13 квітня, близько 22-ої години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля перебував 41-річний лучанин. Водій виїхав за межі проїжджої частини та врізався у дерево.
Внаслідок автопригоди керманич Volkswagen Touran отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водій був із явними ознаками сп’яніння. Про вміст алкоголю у крові буде відомо після проведення експертизи.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
У випадку підтвердження факту керування водієм авто у стані сп’яніння, кримінальне провадження перекваліфікують на ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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