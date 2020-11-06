Два нововідкриті луцькі підземелля об'єднали в єдиний комплекс. ФОТО





Про це Віктор Баюк на своїй сторінці у фейсбуці.



Як зазначає археолог, загалом вдалося відкрито 12 невідомих приміщень комплексу єзуїтських підземель на площі близько 200 кв.м.: підземелля башти, галереї та підземні приміщення колегіуму, резоліти, первісні сходи, арки, галереї та багато інших архітектурно-археологічних елементів.



Також вдалося зібрати колекцію рухомого археологічного матеріалу від ХV до ХVІІІ ст. Особливо цінними є цілі, надзвичайно рідкісні форми тонкостінного посуду ХVІІ-ХVІІІ ст., поліхромні кахлі із єзуїтською символікою середини ХVІІ ст., вироби із каменю, скла та металів.



До слова, дослідницький проект реалізується Охоронною археологічною службою України Інституту археології НАН України спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Спілкою археологів України на замовлення та за кошти Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту "CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська археологічна експедиція об’єднала нововідкриті підземні приміщення башти Чарторийських та колегіуму єзуїтів з відомими підземеллями колегіуму в єдиний комплекс.Про це повідомив луцький археологна своїй сторінці у фейсбуці.Як зазначає археолог, загалом вдалося відкрито 12 невідомих приміщень комплексу єзуїтських підземель на площі близько 200 кв.м.: підземелля башти, галереї та підземні приміщення колегіуму, резоліти, первісні сходи, арки, галереї та багато інших архітектурно-археологічних елементів.Також вдалося зібрати колекцію рухомого археологічного матеріалу від ХV до ХVІІІ ст. Особливо цінними є цілі, надзвичайно рідкісні форми тонкостінного посуду ХVІІ-ХVІІІ ст., поліхромні кахлі із єзуїтською символікою середини ХVІІ ст., вироби із каменю, скла та металів.До слова, дослідницький проект реалізується Охоронною археологічною службою України Інституту археології НАН України спільно із Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Волинським національним університетом імені Лесі Українки та Спілкою археологів України на замовлення та за кошти Луцької міської ради в рамках міжнародного проекту "CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine".

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