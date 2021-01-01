Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»1. 09:00-17:00Магазин,Водокачка,Овочесховищес. Ворчинвул. Лугова, 1-45,2-36,2. 09:00-17:00Магазин Експресмолитовний будиноккафе ЛугаРесторан "Зустріч"КНСмагазин ДунканБудинок культуриж/б ПМКАптека № 7Магазин продтоварів м. Устилугвул. Гагаріна, 1-35,2-24,вул. Стравинського, 35-43,18-20,вул. Володимирська, 33-49, 16-60вул. Шевченка,1-15,4-22,вул. Матросова,1-9,вул. Пархоменка ,1-33,6-32,вул. Левінцовавул. Набережна,2,5вул. Грушевського, 3-15,4-14,3 ПЛ-0.4 Л-5 ТП-414 09:00-17:00 с. Суходоливул. Шкільна 33-53,42-52вул. Молодіжна,2-16, 1-19,вул. Жовтнева , 2-12,4 ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"Магазин " Арго ", Миколаївська церква2кіоск № 14 в. Ковель,Магазин "Жу-жу"кіоск "Юніленд",Магазин "Карат"Аптека м. Володимир-Волинськийвул. Криловавул. Кунцевичавул. Миколаївськавул. Шухевича 6,8,5вул. Ковельська 24-441. 9:00 – 16:00Берестечківське СТПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяс. Старики:вул. Прохідна,вул. Шевченка,вул. Берегова2. 9:00 – 16:00Новосілківська сільська радаФОП Сак М.П.с.Мислині1. 9:30-15:30с. Колона - школас.Колона - дитсадокс.Колона - магазин с. Колона2. ПЛ-10 Л 55-01 до ЛР-119 для чистки траси 9:30-16:00 с.Волиця Морозовичівська –магазин;с. Лежниця: початкова школа, магазин, ФАП;с. Лежниця: початкова школа, магазин;с. Поромів: дитсадок, поромівський ліцей, магазин,ФОП Ліпейко с. Поромів – частково,с. Михалєс. Млинищес. Лежниця,с. Волиця Морозовичівська1. 09:00 - 17:00ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-122 09:00 - 17:00 с. Олексіївка, вул. Дорошенка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-206 09:00 - 17:00м. Камінь-Каширський, вул. Межова, вул. В. Чорновола, вул. Олімпійська, с. Раків-Ліс, вул. Травнева, вул. Тиха4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерновул. Першотравнева - часткововул. Ставківська,2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-154 8:30-17:00 с.Прилуцькевул.Залізнична,вул.Квітнева,вул. Лісна4. 10:00-15:00СФГ "Обрій" - бригадаРГ ПЦ ХВЄ п’ятидесятники – молитовний будинокПрАТ "Київстар " - мобільна база с.Городище - частково5 ПЛ 10 кВ Л40-01 частково ТзОВ `Олицький агробуд`с. Залісоче - школаФОП Збирун Олександр Іонікійовичс. Залісоче6 ПЛ 10 кВ Л40-02 частково смт. Олика – Свято-Троїцька РГ УПЦ - церкваВол. обл. психлікарня № 4ФОП Мисковець Ю.О. - магазинФОП Матищук С.Є. - магазин смт. Олика вул. Полуботка, вул. Глібова,вул. В.Стуса, вул. Паркова,вул. Незалежності, пров. Тихий,вул. Шевченка,1. 9:00-17:00Дрозднівська сільська радаТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церквиСвято-Троїцька громада Української православної церкви, Ковельське МТМОФОП Кухар В.С,Голобська селищна радаФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздніс.Гончий Брідс.Вівчицькс.Мельницям.Ковель2.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ ім.ВасютиФОП Талашко М.Б,ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"Сільськогосподарський виробничий кооператив"Відродження", ФОП Гладишук С.ВФО Кубський В.Ф,ФОП Мілінчук А.СКолодяженська сільська рада,ФОП Мушка Ю.С, ФОП Дерев 'янчук Г.І,Молитовний будинок євангеліських християн-бабтистів с.Кричевичі,Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі,Повурське споживче товариство,ФОП Кошелюк М.Є,Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО,Ковельське міжрайонне управління водного,ГосподарстваФО Івасишин Р.І,Хутір «Милинка»ФОП Зінчук В.М с.Уховецькс.Кричевичіс.Скулин1. КТП-59 9:00-17:00 с.Михайлівка2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-17:00 п-ць Лісецький,Укрпошта с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена,Локачинська.1. 09:00-20:00Магазин «Госптовари»,МП»Марка»Агрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист»Платна Автостоянка, ШиномонтажФОП Назаруквул. Рівненська, 54-60вул. Електроапаратнавул, Зв’язківців(частково)2. 9:30-15:00ТП-331 Товарна станція «Промислова»Волиньелектромонтаж-469, СТО «Волиньбудтранс»,ВолиньсантехкомплектЗАТ «Синтекс», ТП 561 вул.Наливайка 2В1. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини,вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів2. ПЛ-0,4 від КТП-354 09:30 – 15:45 ФОП Куренда А.М. – готельний комплексМилушівське СТ – магазинБібліотека с. КнягининокПАТ «Укртелеком» - АТС с. КнягининокБудинок культури, ощадбанк, контора – с. Княгининок с. Княгининоквул. Соборна, 61-71 (непарні), Спортивна1. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00с Висоцьк2. КТП-128 8:00-18:00 с Скиби3, КТП-182 ПЛ-0.4 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Клуб с.Затишшя, Магазин с.Затишшя Школа с.Затишшя магазин с Затишшя1. 10:00-16:00с. Залаззя ( частково)2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 відЗТП-1 10:00-16:00 Церква, клуб, магазин ФОП Смокович, ФАП с. Вязівне ( частково)3 ПЛ-10 кВ Л-01-03 від РП-1 «Бірки» 10:00-16:00 Насосна станція, церква, магазини, Бірківський старостинський округ адмінприміщення, клуб, дитячий садок, аптека, пошта с. Бірки ( частково)2. 10:00-17:00с. Старосілля1. 9:00-17:00ПП Луцьксервіс м.Нововолинськ вул Будівельна 17, Промислова.1. 09:30 - 15:00Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" - Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР ІРИНА ПЕТРІВНА - Комунальне підприємство "Забсервіс" с.Заболоття2. 09:00 - 17:00с.Видраниця3. 09:00 - 17:00Школа, ДитСадок, ФАП с.Щедрогір, Насосна (Щедрогір), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія, Фізична особа- підприємець Корецька Валентина Петрівна, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, Фізична особа підприємець Гурич Татяна Тимофіївн, Фізична особа підприємець Кацевич Марія Іванівна с. Щедрогір4. 10:00 - 17:00Державне підприємство "Ратнівське лісомисливське господарство", Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, б/к с. Броди, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро, ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович. с. Броди1. 9:00-17:00с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)2. 9:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,КТП-360569:00-17:00 с.Берегове, церкваФ/Г Куденчук корівникФ/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77ПЛ-0,4кВ ТП-4689:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,ПЛ-10кВ Л71-039:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школашкільна котельня, с.Мирославка (повністю)с.Забара, (повністю)с.Мильськ, (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр. с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.1. 10:00 - 17:00.с. Борзова вул Гагаріна, Гоголя, 8-го Березня.1 ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-15:30ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби.2. 10:00-15:30ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоскс.Обеніжи вул.Крисюка3 ПЛ-10кВ Л-61-03 від ЗТП-296,ЩТП-370АКТП-38, КТП-39 10:00-15:30 ТзОВ «ВВ- Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шуммський - магазин с.Туропин, Турія