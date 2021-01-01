Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 16 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин,
Водокачка,
Овочесховище
с. Ворчин
вул. Лугова, 1-45,2-36,
2. 09:00-17:00
Магазин Експрес
молитовний будинок
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
КНС
магазин Дункан
Будинок культури
ж/б ПМК
Аптека № 7
Магазин продтоварів м. Устилуг
вул. Гагаріна, 1-35,2-24,
вул. Стравинського, 35-43,18-20,
вул. Володимирська, 33-49, 16-60
вул. Шевченка,1-15,4-22,
вул. Матросова,1-9,
вул. Пархоменка ,1-33,6-32,
вул. Левінцова
вул. Набережна,2,5
вул. Грушевського, 3-15,4-14,
3 ПЛ-0.4 Л-5 ТП-414 09:00-17:00 с. Суходоли
вул. Шкільна 33-53,42-52
вул. Молодіжна,2-16, 1-19,
вул. Жовтнева , 2-12,
4 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго ", Миколаївська церква2
кіоск № 14 в. Ковель,Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд",Магазин "Карат"
Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Крилова
вул. Кунцевича
вул. Миколаївська
вул. Шухевича 6,8,5
вул. Ковельська 24-44
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
Берестечківське СТ
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
с. Старики:
вул. Прохідна,
вул. Шевченка,
вул. Берегова
2. 9:00 – 16:00
Новосілківська сільська рада
ФОП Сак М.П.
с.Мислині
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
с. Колона - школа
с.Колона - дитсадок
с.Колона - магазин с. Колона
2. ПЛ-10 Л 55-01 до ЛР-119 для чистки траси 9:30-16:00 с.Волиця Морозовичівська –магазин;
с. Лежниця: початкова школа, магазин, ФАП;
с. Лежниця: початкова школа, магазин;
с. Поромів: дитсадок, поромівський ліцей, магазин,
ФОП Ліпейко с. Поромів – частково,
с. Михалє
с. Млинище
с. Лежниця,
с. Волиця Морозовичівська
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-122 09:00 - 17:00 с. Олексіївка, вул. Дорошенка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-206 09:00 - 17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Межова, вул. В. Чорновола, вул. Олімпійська, с. Раків-Ліс, вул. Травнева, вул. Тиха
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-154 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Залізнична,
вул.Квітнева,
вул. Лісна
4. 10:00-15:00
СФГ "Обрій" - бригада
РГ ПЦ ХВЄ п’ятидесятники – молитовний будинок
ПрАТ "Київстар " - мобільна база с.Городище - частково
5 ПЛ 10 кВ Л40-01 частково ТзОВ `Олицький агробуд`
с. Залісоче - школа
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
с. Залісоче
6 ПЛ 10 кВ Л40-02 частково смт. Олика – Свято-Троїцька РГ УПЦ - церква
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Мисковець Ю.О. - магазин
ФОП Матищук С.Є. - магазин смт. Олика вул. Полуботка, вул. Глібова,вул. В.Стуса, вул. Паркова,
вул. Незалежності, пров. Тихий,
вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви, Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
2.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б,ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження", ФОП Гладишук С.В
ФО Кубський В.Ф,ФОП Мілінчук А.С
Колодяженська сільська рада,ФОП Мушка Ю.С, ФОП Дерев 'янчук Г.І,Молитовний будинок євангеліських християн-бабтистів с.Кричевичі,Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі,Повурське споживче товариство,ФОП Кошелюк М.Є,Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО,Ковельське міжрайонне управління водного,Господарства
ФО Івасишин Р.І,Хутір «Милинка»
ФОП Зінчук В.М с.Уховецьк
с.Кричевичі
с.Скулин
Локачинський район
1. КТП-59 9:00-17:00 с.Михайлівка
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-17:00 п-ць Лісецький,Укрпошта с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена,Локачинська.
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
Магазин «Госптовари»,
МП»Марка»
Агрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист»
Платна Автостоянка, Шиномонтаж
ФОП Назарук
вул. Рівненська, 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв’язківців(частково)
2. 9:30-15:00
ТП-331 Товарна станція «Промислова»
Волиньелектромонтаж-469, СТО «Волиньбудтранс»,Волиньсантехкомплект
ЗАТ «Синтекс», ТП 561 вул.Наливайка 2В
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини,
вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. ПЛ-0,4 від КТП-354 09:30 – 15:45 ФОП Куренда А.М. – готельний комплекс
Милушівське СТ – магазин
Бібліотека с. Княгининок
ПАТ «Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, ощадбанк, контора – с. Княгининок с. Княгининок
вул. Соборна, 61-71 (непарні), Спортивна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00
с Висоцьк
2. КТП-128 8:00-18:00 с Скиби
3, КТП-182 ПЛ-0.4 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Клуб с.Затишшя, Магазин с.Затишшя Школа с.Затишшя магазин с Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
с. Залаззя ( частково)
2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від
ЗТП-1 10:00-16:00 Церква, клуб, магазин ФОП Смокович, ФАП с. Вязівне ( частково)
3 ПЛ-10 кВ Л-01-03 від РП-1 «Бірки» 10:00-16:00 Насосна станція, церква, магазини, Бірківський старостинський округ адмінприміщення, клуб, дитячий садок, аптека, пошта с. Бірки ( частково)
Маневицький район
2. 10:00-17:00
с. Старосілля
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ПП Луцьксервіс м.Нововолинськ вул Будівельна 17, Промислова.
Ратнівський район
1. 09:30 - 15:00
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" - Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР ІРИНА ПЕТРІВНА - Комунальне підприємство "Забсервіс" с.Заболоття
2. 09:00 - 17:00
с.Видраниця
3. 09:00 - 17:00
Школа, ДитСадок, ФАП с.Щедрогір, Насосна (Щедрогір), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія, Фізична особа- підприємець Корецька Валентина Петрівна, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, Фізична особа підприємець Гурич Татяна Тимофіївн, Фізична особа підприємець Кацевич Марія Іванівна с. Щедрогір
4. 10:00 - 17:00
Державне підприємство "Ратнівське лісомисливське господарство", Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, б/к с. Броди, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро, ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович. с. Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36056
9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук корівник
Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-03
9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школа
шкільна котельня, с.Мирославка (повністю)
с.Забара, (повністю)
с.Мильськ, (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр. с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул Гагаріна, Гоголя, 8-го Березня.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-15:30
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби.
2. 10:00-15:30
ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск
с.Обеніжи вул.Крисюка
3 ПЛ-10кВ Л-61-03 від ЗТП-296,ЩТП-370А
КТП-38, КТП-39 10:00-15:30 ТзОВ «ВВ- Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шуммський - магазин с.Туропин, Турія
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Магазин,
Водокачка,
Овочесховище
с. Ворчин
вул. Лугова, 1-45,2-36,
2. 09:00-17:00
Магазин Експрес
молитовний будинок
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
КНС
магазин Дункан
Будинок культури
ж/б ПМК
Аптека № 7
Магазин продтоварів м. Устилуг
вул. Гагаріна, 1-35,2-24,
вул. Стравинського, 35-43,18-20,
вул. Володимирська, 33-49, 16-60
вул. Шевченка,1-15,4-22,
вул. Матросова,1-9,
вул. Пархоменка ,1-33,6-32,
вул. Левінцова
вул. Набережна,2,5
вул. Грушевського, 3-15,4-14,
3 ПЛ-0.4 Л-5 ТП-414 09:00-17:00 с. Суходоли
вул. Шкільна 33-53,42-52
вул. Молодіжна,2-16, 1-19,
вул. Жовтнева , 2-12,
4 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54 09:00-17:00 аптека № 29" Провізор"
Магазин " Арго ", Миколаївська церква2
кіоск № 14 в. Ковель,Магазин "Жу-жу"
кіоск "Юніленд",Магазин "Карат"
Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Крилова
вул. Кунцевича
вул. Миколаївська
вул. Шухевича 6,8,5
вул. Ковельська 24-44
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
Берестечківське СТ
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
с. Старики:
вул. Прохідна,
вул. Шевченка,
вул. Берегова
2. 9:00 – 16:00
Новосілківська сільська рада
ФОП Сак М.П.
с.Мислині
Іваничівський район
1. 9:30-15:30
с. Колона - школа
с.Колона - дитсадок
с.Колона - магазин с. Колона
2. ПЛ-10 Л 55-01 до ЛР-119 для чистки траси 9:30-16:00 с.Волиця Морозовичівська –магазин;
с. Лежниця: початкова школа, магазин, ФАП;
с. Лежниця: початкова школа, магазин;
с. Поромів: дитсадок, поромівський ліцей, магазин,
ФОП Ліпейко с. Поромів – частково,
с. Михалє
с. Млинище
с. Лежниця,
с. Волиця Морозовичівська
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-122 09:00 - 17:00 с. Олексіївка, вул. Дорошенка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-206 09:00 - 17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Межова, вул. В. Чорновола, вул. Олімпійська, с. Раків-Ліс, вул. Травнева, вул. Тиха
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00 с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-154 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Залізнична,
вул.Квітнева,
вул. Лісна
4. 10:00-15:00
СФГ "Обрій" - бригада
РГ ПЦ ХВЄ п’ятидесятники – молитовний будинок
ПрАТ "Київстар " - мобільна база с.Городище - частково
5 ПЛ 10 кВ Л40-01 частково ТзОВ `Олицький агробуд`
с. Залісоче - школа
ФОП Збирун Олександр Іонікійович
с. Залісоче
6 ПЛ 10 кВ Л40-02 частково смт. Олика – Свято-Троїцька РГ УПЦ - церква
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Мисковець Ю.О. - магазин
ФОП Матищук С.Є. - магазин смт. Олика вул. Полуботка, вул. Глібова,вул. В.Стуса, вул. Паркова,
вул. Незалежності, пров. Тихий,
вул. Шевченка,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви, Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
2.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ ім.Васюти
ФОП Талашко М.Б,ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ТзОВ "Відродження АГРО ЛТД"
Сільськогосподарський виробничий кооператив
"Відродження", ФОП Гладишук С.В
ФО Кубський В.Ф,ФОП Мілінчук А.С
Колодяженська сільська рада,ФОП Мушка Ю.С, ФОП Дерев 'янчук Г.І,Молитовний будинок євангеліських християн-бабтистів с.Кричевичі,Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці с.Кричевичі,Повурське споживче товариство,ФОП Кошелюк М.Є,Управління гуманітарної сфери виконавчого, комітету Колодяженської сільської ради,Волинська дирекція АТ "Укрпошта",Ковельське МТМО,Ковельське міжрайонне управління водного,Господарства
ФО Івасишин Р.І,Хутір «Милинка»
ФОП Зінчук В.М с.Уховецьк
с.Кричевичі
с.Скулин
Локачинський район
1. КТП-59 9:00-17:00 с.Михайлівка
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-17:00 п-ць Лісецький,Укрпошта с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
3. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Зелена,Локачинська.
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
Магазин «Госптовари»,
МП»Марка»
Агрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист»
Платна Автостоянка, Шиномонтаж
ФОП Назарук
вул. Рівненська, 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв’язківців(частково)
2. 9:30-15:00
ТП-331 Товарна станція «Промислова»
Волиньелектромонтаж-469, СТО «Волиньбудтранс»,Волиньсантехкомплект
ЗАТ «Синтекс», ТП 561 вул.Наливайка 2В
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини,
вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. ПЛ-0,4 від КТП-354 09:30 – 15:45 ФОП Куренда А.М. – готельний комплекс
Милушівське СТ – магазин
Бібліотека с. Княгининок
ПАТ «Укртелеком» - АТС с. Княгининок
Будинок культури, ощадбанк, контора – с. Княгининок с. Княгининок
вул. Соборна, 61-71 (непарні), Спортивна
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-84 ПЛ-0.4 8:00-18:00
с Висоцьк
2. КТП-128 8:00-18:00 с Скиби
3, КТП-182 ПЛ-0.4 8:00-18:00 КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Клуб с.Затишшя, Магазин с.Затишшя Школа с.Затишшя магазин с Затишшя
Любешівський район
1. 10:00-16:00
с. Залаззя ( частково)
2 ПЛ-0.4 кВ Л-3 від
ЗТП-1 10:00-16:00 Церква, клуб, магазин ФОП Смокович, ФАП с. Вязівне ( частково)
3 ПЛ-10 кВ Л-01-03 від РП-1 «Бірки» 10:00-16:00 Насосна станція, церква, магазини, Бірківський старостинський округ адмінприміщення, клуб, дитячий садок, аптека, пошта с. Бірки ( частково)
Маневицький район
2. 10:00-17:00
с. Старосілля
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ПП Луцьксервіс м.Нововолинськ вул Будівельна 17, Промислова.
Ратнівський район
1. 09:30 - 15:00
Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця" - Фізична особа-підприємець Шевчук Надія Миколаївна - ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ БОНДАР ІРИНА ПЕТРІВНА - Комунальне підприємство "Забсервіс" с.Заболоття
2. 09:00 - 17:00
с.Видраниця
3. 09:00 - 17:00
Школа, ДитСадок, ФАП с.Щедрогір, Насосна (Щедрогір), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" Волинська філія, Фізична особа- підприємець Корецька Валентина Петрівна, Фізична особа-підприємець Октисюк Адам Михайлович, Фізична особа підприємець Гурич Татяна Тимофіївн, Фізична особа підприємець Кацевич Марія Іванівна с. Щедрогір
4. 10:00 - 17:00
Державне підприємство "Ратнівське лісомисливське господарство", Д/с с.Броди, СШ Корпус с.Броди, б/к с. Броди, ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Фізична особа-підприємець Матвіюк Микола Павлович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірники-Агро, ФАП с.Броди, Фізична особа підприємець Ващук Андрій Петрович, Фізична особа підприємець Лещук Галина Василівна, Фізична особа Гулянський Анатолій Анатолійович, Фізична особа Матвіюк Віктор Вікторович. с. Броди
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36056
9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук корівник
Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-03
9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школа
шкільна котельня, с.Мирославка (повністю)
с.Забара, (повністю)
с.Мильськ, (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр. с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева.
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул Гагаріна, Гоголя, 8-го Березня.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-15:30
ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби.
2. 10:00-15:30
ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск
с.Обеніжи вул.Крисюка
3 ПЛ-10кВ Л-61-03 від ЗТП-296,ЩТП-370А
КТП-38, КТП-39 10:00-15:30 ТзОВ «ВВ- Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шуммський - магазин с.Туропин, Турія
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