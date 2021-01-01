З початку року понад пів сотні волинян змінили імена, прізвища та по батькові

76 мешканців Волині у першому кварталі 2021 року змінили свої імена (прізвища, власні імена, по батькові). Зокрема, Луцький міський відділ ДРАЦС зареєстрував 36 змін.Про це повідомляє заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областіЗ її слів, 29 мешканців Луцької громади змінили прізвища, 2 осіб змінили прізвище і власне ім’я, 2 - змінило прізвище, ім’я, по батькові та ще 2 - прізвище і по батькові. Також зареєстрували одну зміну власне імені.До слова, право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи передбачено статтею 295 Цивільного кодексу України.Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім’я чи по батькові.Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім’я, та (або) по батькові за згодою батьків або піклувальників.Для зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) подається заява. Громадяни України, які проживають на її території, подають заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання.Окрім заяви про зміну імені, потрібно подати ще такі документи:-свідоцтво про народження заявника;-свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);-свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);-свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);-свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено;-фотокартка заявника.Відділ реєстрації актів цивільного стану надсилає необхідні матеріали до органу внутрішніх справ за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.Термін розгляду заяви про зміну імені - до трьох місяців. За наявності поважних причин він може бути продовжений, але не більш як на три місяці.Під час реєстрації зміни імені відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає заявникові свідоцтво про зміну імені.