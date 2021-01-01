У громаді на Волині посилили карантин

Через різке загострення у поширенні COVID-15 на території Сереховичівської територіальної громади Ковельського району вирішили посилити карантинні обмеження.Таке рішення прийняли під час позачергового розширеного засідання комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади, повідомляють на офіційному сайті Сереховичівської ТГ.У протоколі засідання комісії йдеться про те, що додаткові обмеження вводять на період з 15 до 22 квітня.Зокрема, вирішили перевести усі заклади освіти Сереховичівської ТГ на дистанційне навчання до 22 квітня. Перебувати у закладах культури, торгівельних закладах, релігійних установах та інших громадських місцях можна лише з дотриманням усіх карантинних норм (з дистанцією, у масках і за певної кількості людей). Окрім того, вирішили заборонити вуличну торгівлю та утриматися від проведення масових заходів.Більше того, 13 квітня Сереховичівська сільська рада прийняла рішення про перехід на закритий режим роботи через виявлених у працівників коронавірус.Зауважимо, що до Сереховичівської ТГ входять такі села: Сереховичі, Грабове, Солов’ї, Ниці, Комарове, Синово, Соколище, Шкроби, Підсинівка, Мильці.