Чотирьом лучанам вручили ключі від квартир в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 14:08
У Луцьку сьогодні, 15 квітня, вручили ключі та документи від 4 квартир в новобудові 4 лучанам та членам їх сімей, що перебували на квартирній черзі.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер Луцька Ігор Поліщук.
Серед тих, хто отримав квартири – два ветерана війни в Афганістані, сирота, людина з інвалідністю І групи з дитинства, що не мала власного житла та мама з сином особливої долі, що проживали у аварійному будинку.
"Радіємо, що маємо можливість допомогти людям, які дійсно знаходяться в скрутних життєвих обставинах та чекали десятками років на цю допомогу", - резюмує мер міста Ігор Поліщук у своєму дописі.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер Луцька Ігор Поліщук.
Серед тих, хто отримав квартири – два ветерана війни в Афганістані, сирота, людина з інвалідністю І групи з дитинства, що не мала власного житла та мама з сином особливої долі, що проживали у аварійному будинку.
"Радіємо, що маємо можливість допомогти людям, які дійсно знаходяться в скрутних життєвих обставинах та чекали десятками років на цю допомогу", - резюмує мер міста Ігор Поліщук у своєму дописі.
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