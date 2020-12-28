Чотирьом лучанам вручили ключі від квартир в новобудові. ФОТО

У Луцьку сьогодні, 15 квітня, вручили ключі та документи від 4 квартир в новобудові 4 лучанам та членам їх сімей, що перебували на квартирній черзі.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці мер ЛуцькаСеред тих, хто отримав квартири – два ветерана війни в Афганістані, сирота, людина з інвалідністю І групи з дитинства, що не мала власного житла та мама з сином особливої долі, що проживали у аварійному будинку."Радіємо, що маємо можливість допомогти людям, які дійсно знаходяться в скрутних життєвих обставинах та чекали десятками років на цю допомогу", - резюмує мер міста Ігор Поліщук у своєму дописі.