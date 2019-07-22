Зеленський призначив лучанці державну стипендію





Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.



Зокрема, упродовж двох років стипендію отримуватиме лучанка Тетяна Петрик – 1948 року народження, заслужена працівниця культури Української РСР.



Слід зазначити, що розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва. У переліку стипендіатів – одна волинянка.Відповідний указпідписав 13 квітня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.Зокрема, упродовж двох років стипендію отримуватиме лучанка– 1948 року народження, заслужена працівниця культури Української РСР.Слід зазначити, що розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію