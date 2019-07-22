Зеленський призначив лучанці державну стипендію
Сьогодні, 14:23
Президент України призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва. У переліку стипендіатів – одна волинянка.
Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, упродовж двох років стипендію отримуватиме лучанка Тетяна Петрик – 1948 року народження, заслужена працівниця культури Української РСР.
Слід зазначити, що розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
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Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.
Зокрема, упродовж двох років стипендію отримуватиме лучанка Тетяна Петрик – 1948 року народження, заслужена працівниця культури Української РСР.
Слід зазначити, що розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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