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Зеленський призначив лучанці державну стипендію

Зеленський призначив лучанці державну стипендію
Президент України призначив державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва. У переліку стипендіатів – одна волинянка.

Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 13 квітня 2021 року, - інформують у Волинській ОДА.

Зокрема, упродовж двох років стипендію отримуватиме лучанка Тетяна Петрик – 1948 року народження, заслужена працівниця культури Української РСР.

Слід зазначити, що розмір державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва з 1 січня 2021-го року становить 2654 грн, з 1 липня 2021-го – 2781 грн, з 1 грудня 2021-го року – 2901 грн (1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).


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Теги: указ, стипендія, Тетяна Петрик
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