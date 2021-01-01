Повідомлення про замінування не підтвердилося: луцький ЦНАП приймає відвідувачів
Сьогодні, 15:33
Повідомлення про замінування ЦНАПу у Луцьку не підтвердилося. Нині заклад працює у звичному режимі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, вранці невідомий сповісти про ймовірне замінування адмінбудівлі на лінію екстреного зв’язку. Через це повідомлення в адмінприміщенні тимчасово не приймали відвідувачів.
На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Волині.
Вибухотехніки ретельно оглянули адмінприміщення та прилеглу територію. Під час обстеження небезпечних предметів не виявили. Заклад працює у звичному режимі.
Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи псевдомінера.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, вранці невідомий сповісти про ймовірне замінування адмінбудівлі на лінію екстреного зв’язку. Через це повідомлення в адмінприміщенні тимчасово не приймали відвідувачів.
На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Волині.
Вибухотехніки ретельно оглянули адмінприміщення та прилеглу територію. Під час обстеження небезпечних предметів не виявили. Заклад працює у звичному режимі.
Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи псевдомінера.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.
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