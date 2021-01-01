Повідомлення про замінування не підтвердилося: луцький ЦНАП приймає відвідувачів





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, вранців адмінприміщенні тимчасово не приймали відвідувачів.



На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Волині.



Вибухотехніки ретельно оглянули адмінприміщення та прилеглу територію. Під час обстеження небезпечних предметів не виявили. Заклад працює у звичному режимі.



Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи псевдомінера.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомлення про замінування ЦНАПу у Луцьку не підтвердилося. Нині заклад працює у звичному режимі.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, вранці невідомий сповісти про ймовірне замінування адмінбудівлі на лінію екстреного зв’язку. Через це повідомленнявідвідувачів.На місці працювали слідчо-оперативна група та співробітники профільних служб поліції Волині.Вибухотехніки ретельно оглянули адмінприміщення та прилеглу територію. Під час обстеження небезпечних предметів не виявили. Заклад працює у звичному режимі.Нині зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи псевдомінера.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) Кримінального кодексу України.

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