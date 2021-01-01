У луцькій маршрутці п'яний пасажир розмахував пістолетом





Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.



Так, вчора, 14 квітня, у міському автобусі № 9 сполученням «Теремнівська – Вересневе», 53-річний мешканець Луцька, перебуваючи у громадському транспорті в стані алкогольного сп’яніння, розмахував предметом, ззовні схожим на пістолет.



Працівники Луцького районного управління поліції встановили порушника громадського порядку, опитали та вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет.



Своїми діями лучанин здійснив грубе порушення громадського порядку.



За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.296 Кримінального Кодексу України - хуліганство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали п'яного чоловіка, який хуліганив у міській маршрутці.Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції.Так, вчора, 14 квітня, у міському автобусі № 9 сполученням «Теремнівська – Вересневе», 53-річний мешканець Луцька, перебуваючи у громадському транспорті в стані алкогольного сп’яніння, розмахував предметом, ззовні схожим на пістолет.Працівники Луцького районного управління поліції встановили порушника громадського порядку, опитали та вилучили предмет, ззовні схожий на пістолет.Своїми діями лучанин здійснив грубе порушення громадського порядку.За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.296 Кримінального Кодексу України - хуліганство.

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