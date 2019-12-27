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Шацький нацпарк купив новий кросовер за майже 600 тисяч гривень

Шацький нацпарк купив новий кросовер за майже 600 тисяч гривень
Шацький національний природний парк 14 квітня підписав договір з ТОВ «Вік Партнер» на купівлю нового автомобіля Nissan Qashqai за 596,9 тис. грн. Машину 2020 року випуску планують використовувати для службових потреб.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель «Prozorro», - пише Сила правди.

За інформацією з договору, Шацький нацпарк придбав чорний «Nissan Qashqai» 2020 року випуску. Комплектація придбаного автомобіля – «Visia». Серед характеристик машини: дизельний двигун, автоматична коробка передач, кондиціонер, тканинна оббивка сидінь, підігрів передніх сидінь, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, мультифункціональне кермо, вхід для підключення USB-пристроїв та iPod тощо.

Машину мають поставити замовнику не пізніше 31 травня цього року. Згідно з вимогами, гарантійний строк її експлуатації має становити не менше 36-ти місяців або 100 тис. км пробігу, в залежності від того, що наступить раніше.

Як повідомили Центру журналістських розслідувань «Сила правди» у Шацькому нацпарку, автомобіль купують для службових потреб. Ним планують користуватись не лише керівник, а й інші працівники.

Участь у закупівлі взяло два підприємства. Після торгів, ТОВ «Галавтосвіт» запропонувало продати автомобіль за 597 тис. грн. ТОВ «Вік Партнер» – дешевше на 100 грн (за 596 900 грн). Відтак, і стало переможцем у тендері.

Згідно з інформацією з аналітичної системи «YouControl», ТОВ «Вік Партнер» зареєстроване 19 січня 2009 року у Рівному. Керівником підприємства є Віталій Бречко. Кінцевим бенефіціарним власником – Вікторія Красько. Підприємство займається торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

ТОВ «Галавтосвіт» зареєстроване 22 червня 2001 року у Львові. Керівником підприємства є Любомир Жеребецький. Його кінцевим бенефіціарним власником – Ярослав Хариш.





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Теги: Шацький національний парк, купівля, авто
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