Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Попри те, що погода у Луцьку на цих вихідних зовсім не весняна, ваш відпочинок повинен бути якісним та цікавим. Аби лучанам не довелося нудьгувати у чотирьох стінах, у місті відбудуться різноманітні заходи.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 17 квітня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Кіт у чоботях». Режисер-постановник – заслужений артист України Анатолій Поляк. Тривалість вистави: 1 година 25 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв республіки Білорусь Олександр Козак.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) проведуть забаву «Губами Ляп Шоу». Ведучий - Slavko MazuRock. Вхід: 40 гривень.
«Кожен із учасників автоматичного отримує подарунок. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні та під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто вам не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати», - пишуть організатори.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгримить» Residents party. Розважати гостей будуть Dj Artem Famous, Dj Subside, Dj Shmell, Dj Martin та Dj Yasen.
Зарезервувати столик - за номером 099 43 27 535.
Неділя, 18 квітня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Пригоди Піноккіо» за мотивами казки Карло Коллоді. Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Піколетто». Це різдвяна казка на одну дію за мотивами казки Ренато Рашела. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Білети: 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Століття Якова: Перше кохання». Це драма на дві дії (поліська рапсодія) за мотивами твору Володимира Лиса. Режисер-постановник - Микола Яремків.
Замовити квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) гурт «LakeShary.Lounge Acoustic Dance cover band» відіграє концерт. Вхід вільний.
«Музика, щоб аж до мурашок по шкірі та метеликів у животі? Значить LakeShary! Ви відчуєте з перших секунд, що у кожну ноту вкладено душу досвідчених та пристрасних музикантів. Тільки справжні емоції, чистий кайф, релакс, впевнений кач. Це твої улюблені пісні у свіжому, актуальному та якісному виконанні. Ми закохаємо вас у музику, розчинимо у танці та наповнимо позитивними вайбами», - запрошують організатори.
Резервація столиків: 050 21 54 156.
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Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести час та відпочити після важкого робочого тижня.
Субота, 17 квітня
Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Кіт у чоботях». Режисер-постановник – заслужений артист України Анатолій Поляк. Тривалість вистави: 1 година 25 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 4 років.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)». Це комедія на дві дії. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв республіки Білорусь Олександр Козак.
Квитки можна замовити за номером 050 66 28 938.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника, 8а) проведуть забаву «Губами Ляп Шоу». Ведучий - Slavko MazuRock. Вхід: 40 гривень.
«Кожен із учасників автоматичного отримує подарунок. А в самій забаві нічого немає складного - вам потрібно всього-навсього пригадати куплет-приспів вашої улюбленої пісні та під фонограму артистично «повикабелюватись». Тобто вам не треба володіти якимись надзвичайними вокальними здібностями, а лише бути готовим і самому відірватись, і людям мати від чого покайфувати», - пишуть організатори.
Забронювати столик можна за номером: 050 21 54 156.
О 23 годині у Versailles Karaoke-Disco-Club, що на вулиці Грушевського, 2, «відгримить» Residents party. Розважати гостей будуть Dj Artem Famous, Dj Subside, Dj Shmell, Dj Martin та Dj Yasen.
Зарезервувати столик - за номером 099 43 27 535.
Неділя, 18 квітня
Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок – вистава «Пригоди Піноккіо» за мотивами казки Карло Коллоді. Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Вартість білета: 40 гривень. Для дітей від 5 років.
О 12 годині у Волинському драмтеатрі відбудеться вистава «Піколетто». Це різдвяна казка на одну дію за мотивами казки Ренато Рашела. Режисер-постановник - Павло Гарбуз.
Білети: 050 66 28 938.
О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Століття Якова: Перше кохання». Це драма на дві дії (поліська рапсодія) за мотивами твору Володимира Лиса. Режисер-постановник - Микола Яремків.
Замовити квитки: 050 66 28 938.
О 20 годині у пивному клубі «Оболонь» (вулиця Коперника 8а) гурт «LakeShary.Lounge Acoustic Dance cover band» відіграє концерт. Вхід вільний.
«Музика, щоб аж до мурашок по шкірі та метеликів у животі? Значить LakeShary! Ви відчуєте з перших секунд, що у кожну ноту вкладено душу досвідчених та пристрасних музикантів. Тільки справжні емоції, чистий кайф, релакс, впевнений кач. Це твої улюблені пісні у свіжому, актуальному та якісному виконанні. Ми закохаємо вас у музику, розчинимо у танці та наповнимо позитивними вайбами», - запрошують організатори.
Резервація столиків: 050 21 54 156.
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