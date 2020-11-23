Волинянин, який п'яним дебоширив у супермаркеті, заплатить штраф
Сьогодні, 16:41
Волинський суд призначив чоловіку, який бешкетував у любомльському супермаркеті, 17 тисяч гривень штрафу.
Про це стало відомо з вироку суду, пише "Район.Любомль".
Чоловік 22 грудня 2020 року близько 20:22, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та знаходячись в торговому залі ТОВ «АТБ-маркет» у Любомлі, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, прагнучи протиставити себе суспільству та принизити людську гідність інших громадян, проявляючи особливу зухвалість стосовно іншого чоловіка, в присутності сторонніх громадян, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно завдавав йому удару долонею в ділянку обличчя, чим своїми діями спричинив тілесні ушкодження у вигляді забійної рани нижньої губи.
Обвинувачений в судовому засіданні свою вину за інкримінованим обвинуваченням визнав повністю і показав, що не оспорює і визнає доведеними час, місце, спосіб, мотив вчинення ним злочину та фактичні обставини обвинувачення, а його показання відповідають змісту обвинувального акта.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 296 КК України, і за цим законом призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
Фото - ілюстративне
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Про це стало відомо з вироку суду, пише "Район.Любомль".
Чоловік 22 грудня 2020 року близько 20:22, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та знаходячись в торговому залі ТОВ «АТБ-маркет» у Любомлі, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, прагнучи протиставити себе суспільству та принизити людську гідність інших громадян, проявляючи особливу зухвалість стосовно іншого чоловіка, в присутності сторонніх громадян, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно завдавав йому удару долонею в ділянку обличчя, чим своїми діями спричинив тілесні ушкодження у вигляді забійної рани нижньої губи.
Обвинувачений в судовому засіданні свою вину за інкримінованим обвинуваченням визнав повністю і показав, що не оспорює і визнає доведеними час, місце, спосіб, мотив вчинення ним злочину та фактичні обставини обвинувачення, а його показання відповідають змісту обвинувального акта.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 296 КК України, і за цим законом призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.
Фото - ілюстративне
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