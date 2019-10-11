Чому автомобілі вигідно замовляти з США, а не з Європи*





Чому краще замовляти машини із США



Авторинок Європи досить великий, перевагу мають дизельні або малолітражні бензинові моделі. Серед позитивних сторін вибору європейського ринку для покупки автомобіля – великий асортимент машин з Франції та Німеччини, малі терміни доставки і хороші умови експлуатації. Але від покупки часто доводиться відмовлятися, так як історію автомобіля приховують, продають машину через кілька посередників, а також потрібні додаткові перевірки правової частини.



У той же час США – це найбільший в світі ринок легкових автомобілів. Асортимент машин великий, комплектація багатша, є об'ємні двигуни. Багато автомобільних брендів збирають машини в Америці, що також позитивно впливає на ціну.



США пропонують розвинену мережу аукціонів, на яких можна знайти машини в хорошому стані за дуже низькими цінами, навіть нові моделі останнього року і електрокари. Незважаючи на витрати з доставки, розмитнення і можливого ремонту, автомобіль з США дешевший до 30% і більший в порівнянні з внутрішнім ринком. Детальну інформацію надали фахівці компанії



Плюси і мінуси покупки машини з Америки



При замовленні автомобіля зі США більшість покупців користується аукціонами. На них можна побачити детальні фотографії, VIN-код та інші позначення машини. За наявними даними можна дізнатися практично повну історію – для цього є спеціальні сервіси.



На аукціон потрапляють тільки юридично «чисті» машини. Це найчастіше автомобілі після страхового випадку, які не захотіли відновлювати. Причиною списання машини може бути невеликий дефект кузова, який можна виправити в будь-якій майстерні за короткий час.



Єдиною особливістю покупки авто зі США є пошук компанії, яка вибере, огляне і придбає потрібний автомобіль. Купувати самостійно не рекомендують. Відсутність досвіду у цій сфері приводить, як правило, до великих витрат і відсутності бажаного результату.



Крім того, є особливості, які доведеться враховувати при замовленні машини зі США:



- Термін доставки – більше 6 тижнів.

- Можливі пошкодження машини при доставці, адже транспортування виконують морем.

- Рідко, але трапляються більш серйозні проблеми щодо технічної частини автомобіля.



Навіть при такій кількості мінусів, ціна машини зі США виходить дешевшою в деяких випадках аж до 50%. Авторинком США користуються також європейські покупці і автовласники країн СНД.



Чому важлива грамотність компанії-посередника



Найбільш популярний і вигідний спосіб покупки машини з Америки – аукціон. Метод поширений тому, що купити у приватної особи або компанії машину майже неможливо.



У разі звернення до посередника є багато плюсів:



- Всі дії щодо підбору, перевірки, огляду і правового супроводу машини до пункту доставки бере на себе спеціальна компанія.

- Фірма-агент також переправляє автомобіль через океан, допомагає з митною процедурою і доставляє машину до клієнта.

- За бажанням замовника можлива організація ремонту.

- Замовник тільки вказує модель і колір, бажану комплектацію, а подальші операції виконує агент, повідомляючи клієнта про хід роботи. Залишається тільки чекати доставки і обрати місце для паркування машини. Таким чином зі США вивозять тисячі автомобілів щорічно.

- Не доведеться шукати аукціон і перевіряти його можливості з продажу автомобіля за кордон. Співробітник компанії підбере оптимальні варіанти відповідно до бюджету, з яких тільки потрібно вибрати той, який ідеально підходить для конкретного клієнта.



Крім того, користуючись послугами компанії на замовлення автомобілів зі США, клієнт заощадить кошти, так як агент – в вигідних умовах з аукціоном і постачальником машин. Хороший спеціаліст повідомить покупця про можливі ризики і складнощі.



Тож, варто ретельно вибирати оператора при покупці машини зі США, адже результат співпраці з професіоналами – чудова машина в багатій комплектації за низькою ціною.



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