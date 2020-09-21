На Волині судитимуть студента-марокканця, який хотів переправити нелегалів до Польщі

21-річного марокканця в Україні судитимуть за незаконне переправлення в Євросоюз трьох громадян Лівану.Відомо, що у ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи.Нелегалам перехід коштував 1200 доларів.Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному та за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) йому узгодили призначення покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням іспитового строку.Далі – слово за судом.