На Волині судитимуть студента-марокканця, який хотів переправити нелегалів до Польщі
Сьогодні, 17:23
21-річного марокканця в Україні судитимуть за незаконне переправлення в Євросоюз трьох громадян Лівану.
Відомо, що у ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи.
Нелегалам перехід коштував 1200 доларів.
Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному та за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) йому узгодили призначення покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням іспитового строку.
Далі – слово за судом.
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Відомо, що у ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи.
Нелегалам перехід коштував 1200 доларів.
Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному та за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) йому узгодили призначення покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням іспитового строку.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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