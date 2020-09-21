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На Волині судитимуть студента-марокканця, який хотів переправити нелегалів до Польщі

На Волині судитимуть студента-марокканця, який хотів переправити нелегалів до Польщі
21-річного марокканця в Україні судитимуть за незаконне переправлення в Євросоюз трьох громадян Лівану.

Відомо, що у ніч на 31 березня 2021 року автомобіль із нелегалами, яких спритний марокканець - студент київського вузу – привіз у Любомль, аби організувати їм незаконний перехід кордону з Євросоюзом, затримали поліцейські, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Слідство з'ясувало, що молодик не безкоштовно погодився допомогти ліванцям потрапити у Польщу на прохання іншої, поки не встановленої особи.

Нелегалам перехід коштував 1200 доларів.

Згодом студент-іноземець щиро розкаявся у скоєному та за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів) йому узгодили призначення покарання у виді 5 років позбавлення волі та встановленням іспитового строку.

Далі – слово за судом.

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Теги: марокко, суд, нелегали, Любомль
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