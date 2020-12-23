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У 21-річного молодика з Волині знайшли наркотики. ФОТО

У 21-річного молодика з Волині знайшли наркотики. ФОТО
У Нововолинську поліцейські вилучили амфетамін в молодика.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Сьогодні, 15 квітня, по проспекті Перемоги у Нововолинську співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області у співпраці із працівниками місцевого відділення поліції затримали 21-річного жителя Володимир-Волинського району.

У чоловіка виявили та вилучили 25 г амфетаміну. Вилучений психотроп направили на дослідження. Сума вилученого психотропну за цінами чорного ринку складає понад 12 тис. грн.

Після проведення експертизи вирішуватиметься питання про оголошення волинянину підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Тривають першопочаткові слідчі дії.

У 21-річного молодика з Волині знайшли наркотики. ФОТО
У 21-річного молодика з Волині знайшли наркотики. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, психотроп, наркотики
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