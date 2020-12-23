У 21-річного молодика з Волині знайшли наркотики. ФОТО

У Нововолинську поліцейські вилучили амфетамін в молодика.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Сьогодні, 15 квітня, по проспекті Перемоги у Нововолинську співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в області у співпраці із працівниками місцевого відділення поліції затримали 21-річного жителя Володимир-Волинського району.У чоловіка виявили та вилучили 25 г амфетаміну. Вилучений психотроп направили на дослідження. Сума вилученого психотропну за цінами чорного ринку складає понад 12 тис. грн.Після проведення експертизи вирішуватиметься питання про оголошення волинянину підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.Тривають першопочаткові слідчі дії.