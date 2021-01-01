Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 16 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 квітня, очікується хмарна погода, дощ.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна погода, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується хмарна погода, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.
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