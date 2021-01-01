У волинському місті на пробне ЗНО прийшли 97% школярів

10 квітня в Ковелі відбулось пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року.Воно проходило в ліцеях №№ 1, 7 та 13, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.У пробному ЗНО взяли участь 587 абітурієнтів з Ковеля, Ковельського, Ратнівського, Старовижівського, Любомльського та Турійського районів.Явка на пробне ЗНО склала 97 %, учасники розв'язували тести з таких предметів: українська мова, українська мова та література, математика (рівень стандарту), математика (профільний рівень), історія України, іноземна мова, біологія, географія, хімія, фізика.Завдання пробного ЗНО відповідали програмам зовнішнього незалежного оцінювання та укладались Українським центром оцінювання якості освіти, були максимально наближеними до тих, що будуть надані під час основної сесії.Цього року кожен учасник міг вибрати лише один предмет для проходження пробного тестування. Водночас школярі, які взяли у ньому участь, зможуть додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку ЗНО-2021 та вирішити завдання вдома.Щоб отримати результати пробного ЗНО, абітурієнти мають занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» упродовж 10–14 квітня.Слід зазначити, що відповідно до вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, всі пункти пробного тестування організовували свою роботу, дотримуючись рекомендацій Головного санітарного лікаря України та МОЗ.Учасники пройшли температурний скринінг на вході в пункт тестування, а під час пробної сесії перебували у масках, користувалися дезінфекторами, дотримуватися соціальної дистанції.Пробне ЗНО у всіх заявлених пунктах було організоване згідно методичних та технічних рекомендацій ЛРЦОЯО, пройшло у відповідності до процедури, серйозних порушень зафіксовано не було. По закінченню абітурієнти отримали друковані матеріали.