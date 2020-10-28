У селищі на Волині почав роботу «банк речей» для нужденних. ВІДЕО





Жителі навколишніх сіл приносять ношений одяг та взуття у хорошому стані для тих, кому ці речі необхідні, – розповіла Галина Подмовська.



До "банку речей" люди приносять одяг, взуття, предмети домашнього вжитку. Основна вимога, щоб одяг був випраний і попрасований, а взуття помите та в хорошому стані.



Речі усі охочі приносять до окремої будівлі, де в одній з кімнат приймає речі Світлана Вітовська.



Жінка розповіла: жителі громади залишають куртки, кофти, спідниці, штани, взуття, дитяче, тюль, постіль, сумки, верхній одяг, шапки. Усе – чисте та придатне для використання.



Обирала вперше одяг в "банку речей" для десяти своїх підопічних соціальна робітниця Наталія Гладишева. Каже: бабусям обирала футболки, дідусям – футболки, сорочки та штани. Підопічні, із її слів, просили обрати "щось добре".



Жителі громади про таку ініціативу відгукуються позитивно. Людям треба допомагати, говорить жителька селища Сенкевичівка Віра Шапошнікова. Жінка зазначила, що планує поповнити "банк речей", перебравши гардероб та речі з горища.



Усього в Городищенській громаді є 88 одиноких людей та 126 сімей, які опинилися у складних сімейних обставинах., повідомила начальниця відділу соціального захисту населення у справах дітей та сім'ї Галина Подмовська.



Кожен житель громади може прийти і безплатно взяти все, що йому необхідно. "Банк речей" працює у будні дні з 12 до 14 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Сенкевичівка Городищенської громади розпочав роботу "банк дарованих речей".Жителі навколишніх сіл приносять ношений одяг та взуття у хорошому стані для тих, кому ці речі необхідні, – розповіла Суспільному начальниця відділу соціального захисту населенняДо "банку речей" люди приносять одяг, взуття, предмети домашнього вжитку. Основна вимога, щоб одяг був випраний і попрасований, а взуття помите та в хорошому стані.Речі усі охочі приносять до окремої будівлі, де в одній з кімнат приймає речіЖінка розповіла: жителі громади залишають куртки, кофти, спідниці, штани, взуття, дитяче, тюль, постіль, сумки, верхній одяг, шапки. Усе – чисте та придатне для використання.Обирала вперше одяг в "банку речей" для десяти своїх підопічних соціальна робітниця. Каже: бабусям обирала футболки, дідусям – футболки, сорочки та штани. Підопічні, із її слів, просили обрати "щось добре".Жителі громади про таку ініціативу відгукуються позитивно. Людям треба допомагати, говорить жителька селища Сенкевичівка Віра Шапошнікова. Жінка зазначила, що планує поповнити "банк речей", перебравши гардероб та речі з горища.Усього в Городищенській громаді є 88 одиноких людей та 126 сімей, які опинилися у складних сімейних обставинах., повідомила начальниця відділу соціального захисту населення у справах дітей та сім'ї Галина Подмовська.Кожен житель громади може прийти і безплатно взяти все, що йому необхідно. "Банк речей" працює у будні дні з 12 до 14 години.

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