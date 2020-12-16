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Мінцифра випустила серіал про електронний підпис

Мінцифра випустила серіал про електронний підпис
Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал на платформі Дія.Цифрова освіта про електронний підпис.

У 7 серіях тривалістю 4-9 хвилин розкриті відповіді на всі ключові запитання: від того, де отримати електронний підпис, до того, як його використовувати, - йдеться на сайті "Дія бізнес".

Участь у серіалі взяли: експерт Мінцифри у сфері електронних довірчих послуг Олександр Козлов, а також українські актори — Тетяна Шеліга та Максим Самчик.

Крім україномовної версії, серіал доступний для перегляду жестовою мовою.

Електронний підпис — це електронні дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу. Електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці, підпису на «токені» чи захищеному носії інформації.

За допомогою електронного підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.

Електронний підпис необхідний для реалізації функцій електронної демократії, забезпечення доступу громадян та бізнесу до отримання публічних послуг онлайн, переходу до електронного документообігу та спрощення ведення бізнесу.

Кожен може безкоштовно переглянути серіал на платформі Дія.Цифрова освіта за посиланням.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що Мінцифра спрямовує багато зусиль на популяризацію цифрових технологій, щоб українці без остраху користувалися ними для здобуття освіти, комунікації та ведення бізнесу.

Це вже 35-й освітній серіал на платформі Дія.Цифрова освіта. Ми впевнені, що він допоможе багатьом людям ближче познайомитися з технологією цифрового підпису й без упереджень почати використовувати її для ведення своїх справ.

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Теги: е-підпис, серіал
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