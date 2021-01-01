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Волинські школярі стали призерами дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу

Волинські школярі стали призерами дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу
Школярі з селища Іваничі зайняли призові місця на Всеукраїнському дитячо – юнацькому фестивалі–конкурсі «Пісня над Бугом» у дистанційному форматі.

Про це йдеться на сайті Іваничівської громади.

Участь у фестивалі-конкурсі взяли 6 416 учасників з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської областей та м. Київ.

Журі присудило диплом II ступеня у номінації «Хореографія» танцювальному колективу «Паросток» комунального закладу загальної середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області» (керівник – Лілія Васага);

У номінації «Драматичний жанр»(театральне мистецтво) дипломом II ступеня нагороджений Олександр Васага, вихованець комунального закладу середньої освіти «Іваничівський ліцей № 1 Іваничівської селищної ради Волинської області».

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Теги: Іваничі, Волинь, конкурс
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