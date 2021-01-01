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Спортсмени розчистили територію біля Луцького замку. ФОТО

Спортсмени розчистили територію біля Луцького замку. ФОТО
У Луцьку завдяки волонтерам вдалося розчистити територію біля Луцького замку.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Силами колективів Волинського обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та Волинського регіонального Клубу бойових мистецтв «PRIDE» вдалося повністю розчистити від сміття та зрубаного гілля територію від В‘їздної до Владичої вежі Луцького Замку.

Подрібнене гілля та 20 мішків (місткістю по 240 л) різного роду сміття зібрали та вивезли на сміттєзвалище. Вже незабаром спортсмени-волонтери планують продовжити процес очищення навколишньої території Замку.

"Будемо раді всім, хто бажає долучитися до хорошої і потрібної справи для всієї нашої громади", - йдеться у дописі на сторінці.


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Теги: Волинь, Луцьк, прибирання
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