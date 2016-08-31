Росіяни намагалися перешкоджати патрулюванню українських моряків
Сьогодні, 03:18
Російські катери намагалися перешкоджати українським військовим катерам, які несли бойове чергування.
МЗС заявило про рішучий протест, - пише Кореспондент.
У командуванні ВМС ЗСУ заявили, що в ніч на четвер, 15 квітня, катери Федеральної служби безпеки РФ безуспішно спробували перешкодити діям човнової групи Військово-морських сил України, яка несла бойове чергування в Азовському морі. Про це повідомила прес-служба ВМС у Facebook.
"Росія продовжує порушувати норми міжнародного морського права. Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ вкотре спробували перешкодити правомірним діям човнової групи ВМС ЗС України, що несе бойове чергування. Незважаючи на провокації і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного плавання, катерно-тактична група ВМС України продовжувала виконувати поставлені перед нею завдання", - йдеться в повідомленні.
У ВМС підкреслили, що українські моряки і далі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі, в Азовському морі, керуючись виключно нормами міжнародного морського права.
Своєю чергою, консультант в Інституті законодавства Верховної Ради Борис Бабин уточнив, що РФ перекрила Керченську протоку для військових і державних суден України і третіх країн, у тому числі, судів ВМС і морської охорони України.
"РФ поки не перекриває протоку для комерційного судноплавства. Але при цьому вона офіційно протиправно перекрила, прибережним попередженням департаменту картографії Міноборони 152/21, з 24 квітня по жовтень 2021 року, протоку для іноземних військових і державних суден, що прямують з Азова і в Азов. Тобто, це ВМС і морська охорона України, а також гідрографія, митники, рибоохорона (ця частина більш теоретично, тому що такі судна там давно не з'являлися) і так далі. так само "заборона" стосується будь-якої третьої країни", - написав він у Facebook.
За словами Бабина, РФ тим самим грубо порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року і російсько-український договір 2003 року про національні використанні Азовського моря.
Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з оголошенням РФ про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань, і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.
У відомстві закликали міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії і припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.
У заяві наголошується, що на тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суші, РФ пішла на посилення ескалації в морі.
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МЗС заявило про рішучий протест, - пише Кореспондент.
У командуванні ВМС ЗСУ заявили, що в ніч на четвер, 15 квітня, катери Федеральної служби безпеки РФ безуспішно спробували перешкодити діям човнової групи Військово-морських сил України, яка несла бойове чергування в Азовському морі. Про це повідомила прес-служба ВМС у Facebook.
"Росія продовжує порушувати норми міжнародного морського права. Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ вкотре спробували перешкодити правомірним діям човнової групи ВМС ЗС України, що несе бойове чергування. Незважаючи на провокації і цілеспрямовані дії росіян щодо обмеження вільного плавання, катерно-тактична група ВМС України продовжувала виконувати поставлені перед нею завдання", - йдеться в повідомленні.
У ВМС підкреслили, що українські моряки і далі забезпечуватимуть безпеку України з морського напрямку, в тому числі, в Азовському морі, керуючись виключно нормами міжнародного морського права.
Своєю чергою, консультант в Інституті законодавства Верховної Ради Борис Бабин уточнив, що РФ перекрила Керченську протоку для військових і державних суден України і третіх країн, у тому числі, судів ВМС і морської охорони України.
"РФ поки не перекриває протоку для комерційного судноплавства. Але при цьому вона офіційно протиправно перекрила, прибережним попередженням департаменту картографії Міноборони 152/21, з 24 квітня по жовтень 2021 року, протоку для іноземних військових і державних суден, що прямують з Азова і в Азов. Тобто, це ВМС і морська охорона України, а також гідрографія, митники, рибоохорона (ця частина більш теоретично, тому що такі судна там давно не з'являлися) і так далі. так само "заборона" стосується будь-якої третьої країни", - написав він у Facebook.
За словами Бабина, РФ тим самим грубо порушила Конвенцію ООН з морського права 1982 року і російсько-український договір 2003 року про національні використанні Азовського моря.
Своєю чергою, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з оголошенням РФ про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань, і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.
У відомстві закликали міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії і припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.
У заяві наголошується, що на тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суші, РФ пішла на посилення ескалації в морі.
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