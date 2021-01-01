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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні та скільки людей померли від недуги за добу

Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні та скільки людей померли від недуги за добу
17 479 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 16 квітня.

Добовий показник захворюваності тримається на дуже високому рівні.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 4 348 осіб;
летальних випадків – 438;
одужало – 12 054 особи;
здійснили тестувань за добу – 109 584 (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 921 244 особи;
одужало – 1 465 820 осіб;
летальних випадків – 39 096;
провели ПЛР-тестувань – 8 869 518.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Вакцинація в Україні:

13 520 людей щеплено проти COVID-19 за добу 15 квітня 2021 року в Україні.

432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 432 815 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводилось 138 мобільними бригадами з імунізації та 578 пунктами щеплення.

Станом на 15 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 458 153 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 1 609 випадків/ 1 770 щеплень;
Вінницька область – 404 випадки/ 225 щеплень;
Волинська область – 426 випадків/ 688 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 332 випадки/ 385 щеплень;
Донецька область – 686 випадків/ 460 щеплень;
Житомирська область – 530 випадків/ 678 щеплень;
Закарпатська – 162 випадки/ 420 щеплень;
Запорізька область – 787 випадків/ 558 щеплень;
Івано-Франківська область – 150 випадків/ 497 щеплень;
Київська область – 926 випадків/ 97 щеплень;
Кіровоградська область – 182 випадки/ 300 щеплень;
Луганська область – 290 випадків/ 200 щеплень;
Львівська область – 1 365 випадків/ 2 650 щеплень;
Миколаївська область – 400 випадків/ 237 щеплень;
Одеська область – 1 315 випадків/ 893 щеплення;
Полтавська область – 688 випадків/ 352 щеплення;
Рівненська область – 554 випадки/ 470 щеплень;
Сумська область – 723 випадки/ 250 щеплень;
Тернопільська область – 460 випадків/ 487 щеплень;
Харківська область – 1 377 випадків/ 230 щеплень;
Херсонська область – 316 випадків/ 280 щеплень;
Хмельницька область – 892 випадки/ 680 щеплень;
Черкаська область – 953 випадки/ 165 щеплень;
Чернівецька область – 276 випадків/ 310 щеплень;
Чернігівська область – 676 випадків/ 238 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, щеплення, статистика
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