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Курс валют у Луцьку станом на 16 квітня

Курс валют у Луцьку станом на 16 квітня
Курс долара у Луцьку станом на 16 квітня 2021 року такий: купівля – 27.88, а продаж – 28.00.

Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.40.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.26, продаж – 7.32.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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