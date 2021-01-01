Курс валют у Луцьку станом на 16 квітня





Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.40.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.26, продаж – 7.32.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 16 квітня 2021 року такий: купівля – 27.88, а продаж – 28.00.Євро при купівлі становить – 33.25, продажу – 33.40.Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.26, продаж – 7.32.

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