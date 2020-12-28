У Луцькій громаді перенесли екологічну толоку «Чисте довкілля»





Про це



Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді



Про день проведення толоки повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екологічну толоку «Чисте довкілля» перенесли через погіршення погодних умов.Про це повідомляє Луцька міська рада.Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді планували проведення екологічної толоки «Чисте довкілля» . Однак, через погіршення погодних умов (сильний дощ) її перенесли на інший час до покращення погодних умов.Про день проведення толоки повідомлять згодом.

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