У Луцькій громаді перенесли екологічну толоку «Чисте довкілля»
Сьогодні, 09:20
Екологічну толоку «Чисте довкілля» перенесли через погіршення погодних умов.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді планували проведення екологічної толоки «Чисте довкілля». Однак, через погіршення погодних умов (сильний дощ) її перенесли на інший час до покращення погодних умов.
Про день проведення толоки повідомлять згодом.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, у Луцькій міській територіальній громаді планували проведення екологічної толоки «Чисте довкілля». Однак, через погіршення погодних умов (сильний дощ) її перенесли на інший час до покращення погодних умов.
Про день проведення толоки повідомлять згодом.
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