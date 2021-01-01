Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 275 осіб, летальних випадків – 4.



За весь час пандемії в області зареєстрували 52 841 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 698 у дітей та 3 333 у медичних працівників. Одужали 44 131 особи, з них - 2 158 дітей та 2 904 медичних працівники. 889 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.



Кількість активних хворих – 7 821.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Ковельського, Камінь-Каширського, Ратнівського, Маневицького, Любомльського, Ківерцівського та Старовижівського районів (захворіли 14 учнів та 21 педагог). Наразі час продовжують хворіти 183 учні та 186 працівників закладів освіти.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 57 556 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 492 повідомлення про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 205 444 особи. За минулу добу обстежили – 1 647 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 80 та приватними лабораторіями – 156.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 154 814 осіб. За минулу добу обстежили — 586 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 503 та приватними лабораторіями – 65.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 11 414 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. Станом на 15 квітня 2021 року щепили 688 осіб.

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