Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.



"Терміново потрібні донори чоловіки з 4 плюс групою крові для онкохворої. Важкий стан. Потрібні донори з 3 мінус групою крові чоловіки та жінки. Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.



Контактний телефон: 095-203-53-00.



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