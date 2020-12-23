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Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові

Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові
Небайдужих волинян просять здати кров для онкохворої жінки.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.

"Терміново потрібні донори чоловіки з 4 плюс групою крові для онкохворої. Важкий стан. Потрібні донори з 3 мінус групою крові чоловіки та жінки. Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.

Контактний телефон: 095-203-53-00.

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Теги: донори, кров, Луцьк, пошук
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