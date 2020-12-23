Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 09:56
Небайдужих волинян просять здати кров для онкохворої жінки.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Терміново потрібні донори чоловіки з 4 плюс групою крові для онкохворої. Важкий стан. Потрібні донори з 3 мінус групою крові чоловіки та жінки. Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.
"Терміново потрібні донори чоловіки з 4 плюс групою крові для онкохворої. Важкий стан. Потрібні донори з 3 мінус групою крові чоловіки та жінки. Просимо відгукнутись небайдужих з такою групою крові", - йдеться у повідомлені.
Контактний телефон: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 09:56
У Луцьку розшукують 22-річного хлопця
Сьогодні, 09:48
Злодію, який обікрав волинянина, обрали запобіжний захід
Сьогодні, 09:47
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:37
16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:33