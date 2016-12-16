На волинській трасі перекинулась вантажівка





Про це



Сьогодні, 16 квітня, вранці під час патрулювання на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) у населеному пункті Колодяжне патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажного транспортного засобу.



Інспектори встановили, що 48-річний водій, керуючи автомобілем DAF XF з причепом Schmidt, не був уважним, не врахував дорожню обстановку та допустив з’їзд на узбіччя, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень.



Патрульні склали на водія адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.



Зауважують, за січень-березень 2021 року на дорогах області трапилося 32 ДТП через перекидання транспортного засобу. З них 6 ДТП — з травмованими, в яких травмувалися 8 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) трапилася ДТП за участю вантажівки.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Сьогодні, 16 квітня, вранці під час патрулювання на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) у населеному пункті Колодяжне патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажного транспортного засобу.Інспектори встановили, що 48-річний водій, керуючи автомобілем DAF XF з причепом Schmidt, не був уважним, не врахував дорожню обстановку та допустив з’їзд на узбіччя, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень.Патрульні склали на водія адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.Зауважують, за січень-березень 2021 року на дорогах області трапилося 32 ДТП через перекидання транспортного засобу. З них 6 ДТП — з травмованими, в яких травмувалися 8 осіб.

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