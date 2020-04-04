вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коронакриза: волинянам списали понад 22 мільйони податкових боргів

Коронакриза: волинянам списали понад 22 мільйони податкових боргів
На виконання вимог Закону № 1072 на Волині списали 22,1 мільйона гривень податкових боргів фізичних осіб з платежів до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПСу Волинській області.

Інформують, що згідно з законодавчими вимогами автоматичному списанню підлягав податковий борг фізичної особи, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищував 3060 гривень станом на 01.11.2020 року та залишився непогашеним на дату списання- 21.12.2020 року.

«Закон України № 1072 спрямований на соціальну підтримку платників податків, перш за все громадян, які через втрату частини доходів у період коронакризине змогли своєчасно погасити податкові зобов’язання. Виконуючи вимоги закону, фахівці ДПС в області списали податкові борги понад 90 тисячам громадян», – наголосила заступник начальника Головного управління ДПС у Волинській області Ольга Ліщинська.

Посадовець зазначила, що у найбільших обсягах списали борг з плати за землю – 10,7 мільйона гривень (або майже половина усього списаного боргу), податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, – 9,2 мільйона гривень (або 41,7 відсотка) та єдиного податку - 1,2 мільйона гривень (або 5,6 відсотка).

«Потрібно відмітити, що основна маса списаного боргу складалась з незначних сум. Переліки платників та суми списаного боргу є публічними та доступними для ознайомлення, оскільки розміщенні у приміщеннях міських селищних, сільських громад для ознайомлення громадян та платників податків», - наголосила Ольга Ліщинська.

Довідково: у грудні 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон від 04.12.2020 № 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: борги, криза, коронавірус, податки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До України привезли вакцину Pfizer
Сьогодні, 10:31
У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків
Сьогодні, 10:30
Коронакриза: волинянам списали понад 22 мільйони податкових боргів
Сьогодні, 10:25
На волинській трасі перекинулась вантажівка
Сьогодні, 10:03
Для онкохворої волинянки терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
«Криза, зумовлена коронавірусом, – це і криза в головах»: відомий аграрій Віктор Шумський. ВІДЕО «Криза, зумовлена коронавірусом, – це і криза в головах»: відомий аграрій Віктор Шумський. ВІДЕО
04 квітень, 2020, 20:55
У зв'язку із коронавірусом в Україні внесли зміни до податкового кодексу У зв'язку із коронавірусом в Україні внесли зміни до податкового кодексу
31 березень, 2020, 18:17
У Луцьку зменшать податки для підприємств, які зазнають збитків через карантин У Луцьку зменшать податки для підприємств, які зазнають збитків через карантин
16 березень, 2020, 17:19
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка – чемпіонка України з велоспорту серед молоді
Сьогодні, 11:10
 0
Роздягання не підтвердилось: поліція про конфлікт у луцькій школі
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували
Сьогодні, 10:34
 0
До України привезли вакцину Pfizer
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8