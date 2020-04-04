Коронакриза: волинянам списали понад 22 мільйони податкових боргів

На виконання вимог Закону № 1072 на Волині списали 22,1 мільйона гривень податкових боргів фізичних осіб з платежів до місцевих бюджетів.Про це повідомляє сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПСу Волинській області.Інформують, що згідно з законодавчими вимогами автоматичному списанню підлягав податковий борг фізичної особи, сукупний розмір якого за усіма податками і зборами не перевищував 3060 гривень станом на 01.11.2020 року та залишився непогашеним на дату списання- 21.12.2020 року.«Закон України № 1072 спрямований на соціальну підтримку платників податків, перш за все громадян, які через втрату частини доходів у період коронакризине змогли своєчасно погасити податкові зобов’язання. Виконуючи вимоги закону, фахівці ДПС в області списали податкові борги понад 90 тисячам громадян», – наголосила заступник начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець зазначила, що у найбільших обсягах списали борг з плати за землю – 10,7 мільйона гривень (або майже половина усього списаного боргу), податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, – 9,2 мільйона гривень (або 41,7 відсотка) та єдиного податку - 1,2 мільйона гривень (або 5,6 відсотка).«Потрібно відмітити, що основна маса списаного боргу складалась з незначних сум. Переліки платників та суми списаного боргу є публічними та доступними для ознайомлення, оскільки розміщенні у приміщеннях міських селищних, сільських громад для ознайомлення громадян та платників податків», - наголосила Ольга Ліщинська.у грудні 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон від 04.12.2020 № 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».