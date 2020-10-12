вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків

У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків
У місті Катовіце затримали 19 громадян України та Білорусі, які входили до однієї групи інтернет-шахраїв.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Сілезького воєводства, затриманих підозрюють в незаконному присвоєнні понад 1,5 млн злотих з чужих банківських рахунків.

За версією слідства, з грудня 2020 року і по квітень 2021 року вони відправили щонайменше 280 тисяч СМС-повідомлень, метою яких було обдурити довірливих абонентів. Всі номери, з яких розсилалися шахрайські повідомлення, були зареєстровані на громадян України та Білорусі.

Найпоширеніший текст повідомлень був наступним: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотих. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть решту”.

У повідомленнях розміщували посилання, що вело нібито сторінку банку, але насправді на фейковий ресурс. Таких фальшивих лінків було щонайменше пів сотні. Коли людина переходила за ними й вводила свої дані для доступу до банківського рахунку, останні одразу потрапляли до шахраїв. Після цього ті швидко отримували контроль над рахунком ошуканої особи й викрадали звідти гроші.

Готівку з допомогою системи BLIK знімали в банкоматах різних міст: Катовіце, Краків, Каліш, Лодзь, Познань, Сосновець, Варшава, Вроцлав, Закопане. Більше того, в деяких випадках підозрювані в шахрайстві після отримання доступу до чужих банківських рахунків брали на них позики, які також потім конвертували в готівку.

За рішенням суду 17 затриманих осіб посадили під арешт. Ще одного випустили під заставу й зобов'язання відмічатися в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хакери, затримання, Польща, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували
Сьогодні, 10:34
До України привезли вакцину Pfizer
Сьогодні, 10:31
У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків
Сьогодні, 10:30
Коронакриза: волинянам списали понад 22 мільйони податкових боргів
Сьогодні, 10:25
На волинській трасі перекинулась вантажівка
Сьогодні, 10:03
Схожі новини
У Польщі в аеропорту затримали українців, які порушили умови відбування карантину У Польщі в аеропорту затримали українців, які порушили умови відбування карантину
12 квітень, 20:11
Затримали нападників, які у Польщі важко поранили ножем заробітчанина-українця Затримали нападників, які у Польщі важко поранили ножем заробітчанина-українця
12 жовтень, 2020, 17:29
У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування У Польщі затримали українців, які підробляли документи для працевлаштування
18 червень, 2020, 11:20
Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі Спіймали 8 українців, які намагалися нелегально в’їхати до Польщі
07 травень, 2020, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка – чемпіонка України з велоспорту серед молоді
Сьогодні, 11:10
 0
Роздягання не підтвердилось: поліція про конфлікт у луцькій школі
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:41
 0
У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували
Сьогодні, 10:34
 0
До України привезли вакцину Pfizer
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8