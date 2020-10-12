У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків
Сьогодні, 10:30
У місті Катовіце затримали 19 громадян України та Білорусі, які входили до однієї групи інтернет-шахраїв.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Сілезького воєводства, затриманих підозрюють в незаконному присвоєнні понад 1,5 млн злотих з чужих банківських рахунків.
За версією слідства, з грудня 2020 року і по квітень 2021 року вони відправили щонайменше 280 тисяч СМС-повідомлень, метою яких було обдурити довірливих абонентів. Всі номери, з яких розсилалися шахрайські повідомлення, були зареєстровані на громадян України та Білорусі.
Найпоширеніший текст повідомлень був наступним: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотих. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть решту”.
У повідомленнях розміщували посилання, що вело нібито сторінку банку, але насправді на фейковий ресурс. Таких фальшивих лінків було щонайменше пів сотні. Коли людина переходила за ними й вводила свої дані для доступу до банківського рахунку, останні одразу потрапляли до шахраїв. Після цього ті швидко отримували контроль над рахунком ошуканої особи й викрадали звідти гроші.
Готівку з допомогою системи BLIK знімали в банкоматах різних міст: Катовіце, Краків, Каліш, Лодзь, Познань, Сосновець, Варшава, Вроцлав, Закопане. Більше того, в деяких випадках підозрювані в шахрайстві після отримання доступу до чужих банківських рахунків брали на них позики, які також потім конвертували в готівку.
За рішенням суду 17 затриманих осіб посадили під арешт. Ще одного випустили під заставу й зобов'язання відмічатися в поліції.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Сілезького воєводства, затриманих підозрюють в незаконному присвоєнні понад 1,5 млн злотих з чужих банківських рахунків.
За версією слідства, з грудня 2020 року і по квітень 2021 року вони відправили щонайменше 280 тисяч СМС-повідомлень, метою яких було обдурити довірливих абонентів. Всі номери, з яких розсилалися шахрайські повідомлення, були зареєстровані на громадян України та Білорусі.
Найпоширеніший текст повідомлень був наступним: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотих. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть решту”.
У повідомленнях розміщували посилання, що вело нібито сторінку банку, але насправді на фейковий ресурс. Таких фальшивих лінків було щонайменше пів сотні. Коли людина переходила за ними й вводила свої дані для доступу до банківського рахунку, останні одразу потрапляли до шахраїв. Після цього ті швидко отримували контроль над рахунком ошуканої особи й викрадали звідти гроші.
Готівку з допомогою системи BLIK знімали в банкоматах різних міст: Катовіце, Краків, Каліш, Лодзь, Познань, Сосновець, Варшава, Вроцлав, Закопане. Більше того, в деяких випадках підозрювані в шахрайстві після отримання доступу до чужих банківських рахунків брали на них позики, які також потім конвертували в готівку.
За рішенням суду 17 затриманих осіб посадили під арешт. Ще одного випустили під заставу й зобов'язання відмічатися в поліції.
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