У Польщі заарештували хакерів з України, які викрадали гроші з банківських рахунків





Як пoвідoмляє



За версією слідства, з грудня 2020 року і по квітень 2021 року вони відправили щонайменше 280 тисяч СМС-повідомлень, метою яких було обдурити довірливих абонентів. Всі номери, з яких розсилалися шахрайські повідомлення, були зареєстровані на громадян України та Білорусі.



Найпоширеніший текст повідомлень був наступним: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотих. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть решту”.



У повідомленнях розміщували посилання, що вело нібито сторінку банку, але насправді на фейковий ресурс. Таких фальшивих лінків було щонайменше пів сотні. Коли людина переходила за ними й вводила свої дані для доступу до банківського рахунку, останні одразу потрапляли до шахраїв. Після цього ті швидко отримували контроль над рахунком ошуканої особи й викрадали звідти гроші.



Готівку з допомогою системи BLIK знімали в банкоматах різних міст: Катовіце, Краків, Каліш, Лодзь, Познань, Сосновець, Варшава, Вроцлав, Закопане. Більше того, в деяких випадках підозрювані в шахрайстві після отримання доступу до чужих банківських рахунків брали на них позики, які також потім конвертували в готівку.



За рішенням суду 17 затриманих осіб посадили під арешт. Ще одного випустили під заставу й зобов'язання відмічатися в поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Катовіце затримали 19 громадян України та Білорусі, які входили до однієї групи інтернет-шахраїв.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Сілезького воєводства, затриманих підозрюють в незаконному присвоєнні понад 1,5 млн злотих з чужих банківських рахунків.За версією слідства, з грудня 2020 року і по квітень 2021 року вони відправили щонайменше 280 тисяч СМС-повідомлень, метою яких було обдурити довірливих абонентів. Всі номери, з яких розсилалися шахрайські повідомлення, були зареєстровані на громадян України та Білорусі.Найпоширеніший текст повідомлень був наступним: “Ваша посилка затримана через недоплату в розмірі 0,5 злотих. Вибачте за завдані незручності. Будь ласка, оплатіть решту”.У повідомленнях розміщували посилання, що вело нібито сторінку банку, але насправді на фейковий ресурс. Таких фальшивих лінків було щонайменше пів сотні. Коли людина переходила за ними й вводила свої дані для доступу до банківського рахунку, останні одразу потрапляли до шахраїв. Після цього ті швидко отримували контроль над рахунком ошуканої особи й викрадали звідти гроші.Готівку з допомогою системи BLIK знімали в банкоматах різних міст: Катовіце, Краків, Каліш, Лодзь, Познань, Сосновець, Варшава, Вроцлав, Закопане. Більше того, в деяких випадках підозрювані в шахрайстві після отримання доступу до чужих банківських рахунків брали на них позики, які також потім конвертували в готівку.За рішенням суду 17 затриманих осіб посадили під арешт. Ще одного випустили під заставу й зобов'язання відмічатися в поліції.

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