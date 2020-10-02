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До України привезли вакцину Pfizer

До України привезли вакцину Pfizer
До Києва прибув літак із першими дозами вакцини Pfizer-BioNTech на борту.

Про це повідомляє ТСН.

В аеропорті «Жуляни» перші 117 тисяч доз вакцини в межах глобальної ініціативи COVAX  зустріли заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, з головами представництва ЮНІСЕФ та головою бюро ВООЗ в Україні.

Вони зазначили, що ще 947 тисяч доз Україна має отримати до кінця червня місяця.

Нагадаємо, що Pfizer-BioNTech - вакцина, тобто містить у собі частину генетичного коду вірусу. Через це має свої особливості транспортування. Перевозити її треба з дотриманням дуже низької температури -70 градусів. Водночас зазначається, що ефективність цього препарату перевищує 90 відсотків.

Вакцинувати нею планують українців, які мешкають у будинках для літніх людей, та працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Її також потрібно вводити двічі. Між першим та другим уколом має минути три тижні.

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Теги: Pfizer, вакцина, Україна
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