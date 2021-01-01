У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували
Сьогодні, 10:34
У Луцьку пасажирка впала в салоні маршрутки і отримала травми.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Інцидент трапився у четвер, 15 квітня, близько 7:50. 58-річна лучанка впала у салоні маршрутки та отримала травми. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин. Потерпілу госпіталізували.
Правоохоронці зазначили, що подію зареєстрували, як дорожньо-транспортну пригоду.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове слідство.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.
Інцидент трапився у четвер, 15 квітня, близько 7:50. 58-річна лучанка впала у салоні маршрутки та отримала травми. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин. Потерпілу госпіталізували.
Правоохоронці зазначили, що подію зареєстрували, як дорожньо-транспортну пригоду.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Те як маршрутники їздять, ніби у селі на тракторі, то їх через одного треба звільняти і не дозволяти людей перевозити!
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