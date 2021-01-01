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У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували

У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували
У Луцьку пасажирка впала в салоні маршрутки і отримала травми.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.

Інцидент трапився у четвер, 15 квітня, близько 7:50. 58-річна лучанка впала у салоні маршрутки та отримала травми. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин. Потерпілу госпіталізували.

Правоохоронці зазначили, що подію зареєстрували, як дорожньо-транспортну пригоду.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове слідство.

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Теги: громадський транспорт, маршрутка, Луцьк
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Коментарі 1
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Те як маршрутники їздять, ніби у селі на тракторі, то їх через одного треба звільняти і не дозволяти людей перевозити!
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