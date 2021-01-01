У Луцьку жінка впала в салоні маршрутки і травмувалася, її госпіталізували





Це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації ГУНП в області.



Інцидент трапився у четвер, 15 квітня, близько 7:50. 58-річна лучанка впала у салоні маршрутки та отримала травми. За кермом транспортного засобу перебував 47-річний лучанин. Потерпілу госпіталізували.



Правоохоронці зазначили, що подію зареєстрували, як дорожньо-транспортну пригоду.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Наразі триває досудове слідство.

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