На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО

На Волині поліцейські розшукали водія, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.Автопригода трапилася ще у неділю ввечері, 11 квітня, на вулиці Центральній у селі Сокиричі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Невстановлений водій на вантажівці збив двох чоловіків, які рухалися узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 22-річного місцевого жителя, госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування поліцейські встановили транспортний засіб та особу водія-правопорушника. Ним виявився 45-річний житель Луцька. Автомобіль Volvo вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває.