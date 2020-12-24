На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:41
На Волині поліцейські розшукали водія, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.
Автопригода трапилася ще у неділю ввечері, 11 квітня, на вулиці Центральній у селі Сокиричі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Невстановлений водій на вантажівці збив двох чоловіків, які рухалися узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 22-річного місцевого жителя, госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили транспортний засіб та особу водія-правопорушника. Ним виявився 45-річний житель Луцька. Автомобіль Volvo вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автопригода трапилася ще у неділю ввечері, 11 квітня, на вулиці Центральній у селі Сокиричі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Невстановлений водій на вантажівці збив двох чоловіків, які рухалися узбіччям дороги. Внаслідок автопригоди обидва пішоходи отримали тілесні ушкодження. Одного із них, 22-річного місцевого жителя, госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили транспортний засіб та особу водія-правопорушника. Ним виявився 45-річний житель Луцька. Автомобіль Volvo вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка – чемпіонка України з велоспорту серед молоді
Сьогодні, 11:10
На Волині водій вантажівки збив двох чоловіків і втік з місця аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:41
До України привезли вакцину Pfizer
Сьогодні, 10:31