Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»





Про це розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк, - пише



Нагадаємо, що пілотний проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.



Його переваги полягають у тому, що пара може зареєструвати шлюб у той час та у тому місці, якому захоче. Не потрібно додатково йти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Взагалі не потрібно чекати.



Найчастіше волинські молодята у січні-березні цього року користувалися послугами "Шлюбу за годину" у:



- КП "Енергософт" - зареєстрували 45 шлюбів;

- Ковельське КП “Добробут” - 43 шлюби;

- Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради - 32 шлюби;

- Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку - за скороченою процедурою одружилась 21 пара;

- "Інформаційно-розрахунковий центр" Володимир-Волинської міської ради - 17 шлюбів.



"Державна реєстрація шлюбу у скорочені терміни “Шлюб за добу” покликана зробити одруження максимально зручним і комфортним", — каже Ольга Семенюк.



Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:



- Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;

- Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;

- Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку 2021 року 171 подружня пара на Волині скористалась послугою "Шлюб за добу".Про це розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк, - пише Суспільне Волині Нагадаємо, що пілотний проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.Його переваги полягають у тому, що пара може зареєструвати шлюб у той час та у тому місці, якому захоче. Не потрібно додатково йти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Взагалі не потрібно чекати.Найчастіше волинські молодята у січні-березні цього року користувалися послугами "Шлюбу за годину" у:- КП "Енергософт" - зареєстрували 45 шлюбів;- Ковельське КП “Добробут” - 43 шлюби;- Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради - 32 шлюби;- Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку - за скороченою процедурою одружилась 21 пара;- "Інформаційно-розрахунковий центр" Володимир-Волинської міської ради - 17 шлюбів."Державна реєстрація шлюбу у скорочені терміни “Шлюб за добу” покликана зробити одруження максимально зручним і комфортним", — каже Ольга Семенюк.Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:- Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;- Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;- Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію