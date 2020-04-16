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Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»

Повідомили, скільки цьогоріч пар з Волині скористались послугою «Шлюб за добу»
Від початку 2021 року 171 подружня пара на Волині скористалась послугою "Шлюб за добу".

Про це розповіла заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській області Ольга Семенюк, - пише Суспільне Волині.

Нагадаємо, що пілотний проєкт Міністерства юстиції “Шлюб за добу” діє у 4 містах Волині - Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському та Ковелі.

Його переваги полягають у тому, що пара може зареєструвати шлюб у той час та у тому місці, якому захоче. Не потрібно додатково йти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Взагалі не потрібно чекати.

Найчастіше волинські молодята у січні-березні цього року користувалися послугами "Шлюбу за годину" у:

- КП "Енергософт" - зареєстрували 45 шлюбів;
- Ковельське КП “Добробут” - 43 шлюби;
- Нововолинський міський палац культури Нововолинської міської ради - 32 шлюби;
- Адміністрація державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку - за скороченою процедурою одружилась 21 пара;
- "Інформаційно-розрахунковий центр" Володимир-Волинської міської ради - 17 шлюбів.

"Державна реєстрація шлюбу у скорочені терміни “Шлюб за добу” покликана зробити одруження максимально зручним і комфортним", — каже Ольга Семенюк.

Для того, аби скористатися новим сервісом, необхідно зареєструватися на порталі та здійснити наступні кроки:

- Обрати дату, час церемонії та відділ державної реєстрації актів цивільного стану, де наречені бажають зареєструвати шлюб;
- Сплатити державне мито та платну послугу, яку молодята виявили бажання отримати;
- Заповнити заяву, додати квитанцію про сплату та відскановані документи, що посвідчують особи молодят, а також, у разі наявності, документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу.

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Теги: Шлюб за добу, одруження, Волинь
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