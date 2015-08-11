Волинянка – чемпіонка України з велоспорту серед молоді





Зокрема, чемпіонкою України у спринті серед молоді стала Олександра Логвінюк, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Переможниця є вихованкою ШВСМ та тренується у Ковальова Віктора і Матвійчук-Жолнач Валентини.



Також, у командній гонці з переслідуванням п’яту позицію посіли Богдана Левченко та Дарина Логвінюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові з 14 квітня проходить чемпіонат України з велоспорту серед молоді, юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь волинські спортсмени та показали високий результат.Зокрема, чемпіонкою України у спринті серед молоді стала, - інформує управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Переможниця є вихованкою ШВСМ та тренується уТакож, у командній гонці з переслідуванням п’яту позицію посілита

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