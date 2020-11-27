У Луцьку пропонують затвердити кодекс етики мера і депутатів: про що там йдеться

Хочуть затвердити «Кодекс етики міського голови та депутатів Луцької міської ради».Про це йдеться у відповідному проєкті рішення мерії.Кодекс етики встановлює набір етичних принципів, норм та правил поведінки для міського голови та депутатів Луцької міської ради (суб’єкти етичної поведінки), яких вони повинні дотримуватись під час виконання своїх повноважень.Суб’єкти етичної поведінки повинні:- неухильно дотримуватись присяги, Конституції України, законів України, Регламенту Луцької міської ради та вимог цього Кодексу;- з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків;- керуватися інтересами Луцької міської територіальної громади, сприяти її розвитку та стабілізації;- захищати права та інтереси членів Луцької міської територіальної громади, надавати їм необхідну підтримку і допомогу, сприяти благу громади;- сумлінно виконувати свої обов’язки та об’єктивно і чесно звітувати про свою роботу перед Луцькою міською територіальною громадою;- з повагою ставитись до членів територіальної громади, а також один до одного незалежно від статі, віку, національності, політичних або релігійних уподобань;- регулярно взаємодіяти із громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, виборцями та представниками засобів масової інформації, зокрема, з метою їх залучення до спільного прийняття та реалізації рішень;- постійно демонструвати високу культуру поведінки і спілкування, яка передбачає знання і дотримання норм етики поведінки, високі моральні якості, культуру спілкування;- попереджувати нерівність, дискримінацію.Обранці громади і мер Луцька, відповідно до правил, мають:- своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;- утримуватись від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та виборців, яких він представляє;- використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості;- у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів, зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань та вибачитись;- унеможливити дії, які можуть бути розцінені як підкуп громадян та маніпуляція громадською думкою;- не розголошувати відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних»;- під час спілкування в соціальних мережах дотримуватись загальних правил етичної поведінки. Поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані, вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок;- під час зустрічі з офіційними іноземними делегаціями та в період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій суб’єкти етичної поведінки повинні діяти з усвідомленням того, що вони представляють Україну та уникати дій, що можуть дискредитувати державу. Всі дії та виступи мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому, а у разі потреби – на захист незалежності, суверенітету та інтересів України та її громадян;- зовнішній вигляд має відповідати меті, завданням, темі зустрічі чи події.Під час сесій міської ради, комісій тощо депутати і мер повинні дотримуватись Регламенту Луцької міської ради VIII скликання та інших внутрішніх нормативних актів; постійно бути присутніми на пленарних засіданнях ради, при роботі в комісіях та на засіданнях інших органів, утворених при раді; проявляти ввічливість, тактовність і повагу до головуючого, депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутніх на засіданнях; виступати лише з дозволу головуючого; з повагою ставитись до доповідачів; вимкнути дзвінки мобільних телефонів під час проведення засідань та інше.Також у кодексі окреслили правила взаємовідносин між депутатами, взаємодії з посадовими особами виконавчого комітету, з виборцями і ЗМІ, запобігання проявам корупції.Під час спілкування в мережі Інтернет обранці громади і міський голова мають дотримуватись загальних правил етичної поведінки; поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані; виявляти повагу до часу, можливостей, статусу людей, з якими відбувається спілкування в мережі Інтернет; вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок; не допускати розголошення персональних даних інших осіб; дотримуватися конфіденційності та не розголошувати державну таємницю; дотримуватися нормативної лексики, писати без помилок.У разі невиконання правил до порушника можуть застосовувати заходи впливу. Так, комісія має право застосувати до суб’єкта етичної поведінки:- попередження із занесенням до протоколу засідання;- рекомендацію вжити належних заходів, з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил етичної поведінки;- інформувати про недостойну поведінку суб’єкта етичної поведінки та про заходи впливу до нього шляхом розміщення на офіційному сайті Луцької міської ради.У разі виявлення, за результатами розгляду питань щодо порушення норм етики, ознак злочину або адміністративного правопорушення, комісія може передати відповідні матеріали до правоохоронних органів.Проєкт рішення винесуть на розгляд під час найближчого засідання міської ради.