Степанов повідомив, чи посилюватимуть карантин на Великдень





Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов 16 квітня журналістам,



Зі слів голови МОЗ, адаптивний карантин в Україні показує свою дієвість і епідситуація в регіоні одразу починає покращуватися щойно всі дотримуються обмежень. Степанов припустив, що Київ може вийти з "червоної" зони карантину до свят за умови дотримання карантину.



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"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - пояснив Степанов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нових обмежень на великодні та травневі свята в Україні запроваджувати не планують. На цей період буде продовжувати діяти адаптивний карантин.Про це заявив міністр охорони здоров'я16 квітня журналістам, пише "ТСН".Зі слів голови МОЗ, адаптивний карантин в Україні показує свою дієвість і епідситуація в регіоні одразу починає покращуватися щойно всі дотримуються обмежень. Степанов припустив, що Київ може вийти з "червоної" зони карантину до свят за умови дотримання карантину."Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - пояснив Степанов.

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