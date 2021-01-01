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Степанов повідомив, чи посилюватимуть карантин на Великдень

Степанов повідомив, чи посилюватимуть карантин на Великдень
Нових обмежень на великодні та травневі свята в Україні запроваджувати не планують. На цей період буде продовжувати діяти адаптивний карантин.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов 16 квітня журналістам, пише "ТСН".

Зі слів голови МОЗ, адаптивний карантин в Україні показує свою дієвість і епідситуація в регіоні одразу починає покращуватися щойно всі дотримуються обмежень. Степанов припустив, що Київ може вийти з "червоної" зони карантину до свят за умови дотримання карантину.

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"Ми не казали про нові обмеження. Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - пояснив Степанов.



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Теги: карантин, нові обмеження, Великдень, МОЗ
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