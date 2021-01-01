Грошовий обіг – понад 120 мільйонів гривень: волинські податківці викрили конвертаційний центр. ФОТО

Податкова міліція Волині ліквідувала діяльність міжрегіонального центру мінімізації платежів у бюджет з обігом понад 120 мільйонів гривень (так званий «конвертаційний центр»).Про це повідомляє Державна фіскальна служба у Волинській області.В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 212 КК України встановили, що фігуранти кримінального провадження, використовуючи реквізити підконтрольних СГД, забезпечували мінімізацію належних до сплати сум податків підприємствами реального сектору економіки, що користувалися послугами цього центру. Так, зловмисники, здійснюючи придбання будівельних матеріалів у підприємств імпортерів, реалізовували вказану продукцію за необліковану готівку без декларування отриманих доходів. Разом з тим, фігуранти кримінального провадження укладали фіктивні договори щодо реалізації вказаних товарно-матеріальних цінностей на адресу ряду юридичних осіб, що дозволяло останнім значно зменшити податкове навантаження.За надані такого роду послуги правопорушники отримували грошову винагороду в розмірі 8-12 відсотків від сум проведених операцій. При цьому, обсяг фінансових ресурсів, задіяних у функціонуванні центру мінімізації платежів у бюджет становить понад 120 мільйонів гривень.Для припинення діяльності центру мінімізації платежів у бюджет провели 5 санкціонованих обшуків на території м. Києва, Київської та Чернівецької областей. До проведення заходів був залучений особовий склад оперативного та слідчого управлінь ГУ ДФС у Волинській області, а також оперативні співробітники ГУ ДФС уКиївській області.Таким чином, за результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів, вилучили фінансово-господарські документи стосовно придбання та реалізації підприємствами товарно-матеріальних цінностей; документи щодо оформлення імпорту на митну територію України продукції, яка в подальшому реалізовувалася за готівкові кошти; печатки підконтрольних СГД; кліше підписів службових осіб підприємств; електронні файли, що містять відомості стосовно зняття та передачі готівки, із зазначенням підприємств, сум коштів, дат передачі готівки та імен отримувачів, а також чорнові записи фігурантів кримінального провадження щодо надання готівки замовникам.Наразі вживаються заходи, направлені на забезпечення відшкодування завданих державі збитків, оголошення підозр та притягнення винних осіб до відповідальності.