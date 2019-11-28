Відпочинок чоловіків на озері в Рівненській області завершився жахливою трагедією

У Вараському районі на Рівненщині під колесами легковика загинув пішохід.Смертельний наїзд стався 16 квітня, близько 01:15 поблизу села Нетреба під час відпочинку біля озера компанії у складі трьох людей, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.Поліцейські встановили, що 30-річний житель села Антонівка — водій автомобіля Volkswagen Passat на іноземній реєстрації, здійснюючи рух заднім ходом, наїхав на товариша, 31-річного односельця.Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.Відповідно до огляду за допомогою алкотестера керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння - 2,42 проміле.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.30-річного жителя села Антонівка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішують питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.За скоєне зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.