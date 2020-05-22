Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги

У Ковельському МТМО судинні хірурги одночасно оперували обидві ноги пацієнту, який міг втратити кінцівки через перекриття стегнових артерій.Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.Хворий звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на біль в обох нижніх кінцівках та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 500 метрів та заважала пацієнту нормально пересуватись.Після проведення ангіографії нижніх кінцівок діагностували субоклюзії - 95% (практично повне перекриття) обох поверхневих стегнових артерій.Команда ендоваскулярних хірургів провела відновлення прохідності артерій шляхом стентування обох кінцівок одночасно. Операція тривала 30 хвилин. Стенти були імплантовані в обидві ноги всього через прокол в паховій ділянці з обох сторін без наркозу і анестезії. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити, а на третій день його виписали з лікарні.