Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги
Сьогодні, 13:05
У Ковельському МТМО судинні хірурги одночасно оперували обидві ноги пацієнту, який міг втратити кінцівки через перекриття стегнових артерій.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Хворий звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на біль в обох нижніх кінцівках та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 500 метрів та заважала пацієнту нормально пересуватись.
Після проведення ангіографії нижніх кінцівок діагностували субоклюзії - 95% (практично повне перекриття) обох поверхневих стегнових артерій.
Команда ендоваскулярних хірургів провела відновлення прохідності артерій шляхом стентування обох кінцівок одночасно. Операція тривала 30 хвилин. Стенти були імплантовані в обидві ноги всього через прокол в паховій ділянці з обох сторін без наркозу і анестезії. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити, а на третій день його виписали з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Хворий звернувся в судинну хірургію Ковельського МТМО зі скаргами на біль в обох нижніх кінцівках та переміжну кульгавість, що значно посилювалась при ходьбі до 500 метрів та заважала пацієнту нормально пересуватись.
Після проведення ангіографії нижніх кінцівок діагностували субоклюзії - 95% (практично повне перекриття) обох поверхневих стегнових артерій.
Команда ендоваскулярних хірургів провела відновлення прохідності артерій шляхом стентування обох кінцівок одночасно. Операція тривала 30 хвилин. Стенти були імплантовані в обидві ноги всього через прокол в паховій ділянці з обох сторін без наркозу і анестезії. Це дозволило пацієнту вже наступного дня вільно ходити, а на третій день його виписали з лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №104
Сьогодні, 13:46
У волинській громаді учні повертаються за парти
Сьогодні, 13:20
Волинські лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити ноги
Сьогодні, 13:05
Грошовий обіг – понад 120 мільйонів гривень: волинські податківці викрили конвертаційний центр. ФОТО
Сьогодні, 12:43