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У волинській громаді учні повертаються за парти

У волинській громаді учні повертаються за парти
З 19 квітня заклади загальної середньої освіти Нововолинської міської громади відновлять звичний навчальний процес.

Це рішення прийняли 16 квітня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Нововолинська міська рада.

Наталія Тарасенко, заступник начальника управління освіти Нововолинської міської ради аргументувала, що упродовж чотирьох тижнів діти не відвідували заклади освіти, а ріст захворюваності серед населення не зменшився. Натомість дистанційне навчання негативно впливає на рівень знань школярів.

Члени комісії затвердили обов’язкові рекомендації для усіх учасників навчального процесу. Зокрема:
- дотримання маскового режиму;
- температурний скринінг із веденням журналу обліку;
- організація відвідування навчальних закладів за графіком;
- наявність антисептиків та обов’язкова санітарна обробка приміщень.

Зазначають, батьки можуть супроводжувати дітей до входу в приміщення школи. Учні, які контактні з особами, хворими коронавірусною хворобою, повинні залишатися вдома.

Фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинська міська громада, дистанційне навчання
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