У волинській громаді учні повертаються за парти





Це рішення прийняли 16 квітня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС,



Наталія Тарасенко, заступник начальника управління освіти Нововолинської міської ради аргументувала, що упродовж чотирьох тижнів діти не відвідували заклади освіти, а ріст захворюваності серед населення не зменшився. Натомість дистанційне навчання негативно впливає на рівень знань школярів.



Члени комісії затвердили обов’язкові рекомендації для усіх учасників навчального процесу. Зокрема:

- дотримання маскового режиму;

- температурний скринінг із веденням журналу обліку;

- організація відвідування навчальних закладів за графіком;

- наявність антисептиків та обов’язкова санітарна обробка приміщень.



Зазначають, батьки можуть супроводжувати дітей до входу в приміщення школи. Учні, які контактні з особами, хворими коронавірусною хворобою, повинні залишатися вдома.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 19 квітня заклади загальної середньої освіти Нововолинської міської громади відновлять звичний навчальний процес.Це рішення прийняли 16 квітня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Нововолинська міська рада., заступник начальника управління освіти Нововолинської міської ради аргументувала, що, а ріст захворюваності серед населення не зменшився. Натомість дистанційне навчання негативно впливає на рівень знань школярів.Члени комісії затвердили обов’язкові рекомендації для усіх учасників навчального процесу. Зокрема:- дотримання маскового режиму;- температурний скринінг із веденням журналу обліку;- організація відвідування навчальних закладів за графіком;- наявність антисептиків та обов’язкова санітарна обробка приміщень.Зазначають, батьки можуть супроводжувати дітей до входу в приміщення школи. Учні, які контактні з особами, хворими коронавірусною хворобою, повинні залишатися вдома.

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