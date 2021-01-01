У волинській громаді учні повертаються за парти
Сьогодні, 13:20
З 19 квітня заклади загальної середньої освіти Нововолинської міської громади відновлять звичний навчальний процес.
Це рішення прийняли 16 квітня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Нововолинська міська рада.
Наталія Тарасенко, заступник начальника управління освіти Нововолинської міської ради аргументувала, що упродовж чотирьох тижнів діти не відвідували заклади освіти, а ріст захворюваності серед населення не зменшився. Натомість дистанційне навчання негативно впливає на рівень знань школярів.
Члени комісії затвердили обов’язкові рекомендації для усіх учасників навчального процесу. Зокрема:
- дотримання маскового режиму;
- температурний скринінг із веденням журналу обліку;
- організація відвідування навчальних закладів за графіком;
- наявність антисептиків та обов’язкова санітарна обробка приміщень.
Зазначають, батьки можуть супроводжувати дітей до входу в приміщення школи. Учні, які контактні з особами, хворими коронавірусною хворобою, повинні залишатися вдома.
Фото - ілюстративне
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Це рішення прийняли 16 квітня на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє Нововолинська міська рада.
Наталія Тарасенко, заступник начальника управління освіти Нововолинської міської ради аргументувала, що упродовж чотирьох тижнів діти не відвідували заклади освіти, а ріст захворюваності серед населення не зменшився. Натомість дистанційне навчання негативно впливає на рівень знань школярів.
Члени комісії затвердили обов’язкові рекомендації для усіх учасників навчального процесу. Зокрема:
- дотримання маскового режиму;
- температурний скринінг із веденням журналу обліку;
- організація відвідування навчальних закладів за графіком;
- наявність антисептиків та обов’язкова санітарна обробка приміщень.
Зазначають, батьки можуть супроводжувати дітей до входу в приміщення школи. Учні, які контактні з особами, хворими коронавірусною хворобою, повинні залишатися вдома.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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