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З наступного тижня школярі ковельської громади переходять на «дистанційку»

З наступного тижня школярі ковельської громади переходять на «дистанційку»
З 19 по 23 квітня учнів 1-11 класів Ковельської територіальної громади переводять на дистанційне навчання.

Про це йдеться у документі управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, повідомляє "ПроКовель".

"На виконання протокольного рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.04.2021 р. повідомляємо, що з 19 по 23 квітня 2021 року здобувачі освіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Ковельської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", - зазначається у документі.

Заклади дошкільної, позашкільної освіти працюють у звичному режимі з дотриманням карантинних заходів.


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Теги: Ковельська громада, дистанційне навчання
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