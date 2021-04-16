З наступного тижня школярі ковельської громади переходять на «дистанційку»





Про це йдеться у документі управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, повідомляє



"На виконання протокольного рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.04.2021 р. повідомляємо, що з 19 по 23 квітня 2021 року здобувачі освіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Ковельської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", - зазначається у документі.



Заклади дошкільної, позашкільної освіти працюють у звичному режимі з дотриманням карантинних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 19 по 23 квітня учнів 1-11 класів Ковельської територіальної громади переводять на дистанційне навчання.Про це йдеться у документі управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, повідомляє "ПроКовель" "На виконання протокольного рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16.04.2021 р. повідомляємо, що з 19 по 23 квітня 2021 року здобувачі освіти 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Ковельської територіальної громади переводяться на дистанційну форму навчання", - зазначається у документі.Заклади дошкільної, позашкільної освіти працюють у звичному режимі з дотриманням карантинних заходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію