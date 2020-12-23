вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів

«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 16 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2017 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 16 квітня зайняті 1062 (тобто 52,7%). Із цієї кількості 906 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 156 – людьми з підозрою на цю недугу.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 177 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 71,8% (111 – хворими на коронавірус, 16 – людьми з підозрою).

У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 84,3% (165 – хворими на коронавірус, 1 – людиною з підозрою).

У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 63,1% (69 – пацієнтами з коронавірусом, 13 – з підозрою).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 25,8% ліжок із 120 наявних.

У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 44 (40%).

У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 8 (16%). Так, на двох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.

Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 6 (16,7%). На чотирьох – жінки з підтвердженим діагнозом, на двох – з підозрою.

У Нововолинській центральній міській лікарні – 126 інфекційних ліжок. Станом на 16 квітня зайнятих – 102 (81%). На
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайняте 51 (46,4%).

Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 35 зайняті (35%).
Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 32 зайняті (32%).

Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 52 зайняті (43,3%).

Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 37 зайняті (41,1%).

Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 57 зайняті (54,3%).

Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 51 зайняте (48,6%).

Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 43 зайняті (47,8%).

Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 42 зайняті (52,5%).

Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 16 зайняті (55,2%).

Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 142 наявних, 80 зайнятих (56,3%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, ліжкомісця, лікарні, заповненість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинській громаді учні повертаються за парти
Сьогодні, 13:20
Повідомили, скільки нових заражених COVID-19 виявили в Україні та скільки людей померли від недуги за добу
Сьогодні, 08:51
Шість смертей і майже 400 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
15 квітень, 09:33
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
15 квітень, 08:50
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Статистика занижена щоб лише не робити карантин
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З наступного тижня школярі ковельської громади переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 14:10
Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів
Сьогодні, 13:52
У Луцьку знайшли перевізника на маршрут №104
Сьогодні, 13:46
У волинській громаді учні повертаються за парти
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
Ситуація із заповненістю «ковідних» місць у лікарнях Волині: найкритичніше – в обласній Ситуація із заповненістю «ковідних» місць у лікарнях Волині: найкритичніше – в обласній
12 квітень, 17:30
Вільних місць майже немає: що відбувається у «ковідному» шпиталі у Боголюбах. ВІДЕО Вільних місць майже немає: що відбувається у «ковідному» шпиталі у Боголюбах. ВІДЕО
13 квітень, 13:01
У яких лікарнях на Волині найбільше медиків хворіють на коронавірус У яких лікарнях на Волині найбільше медиків хворіють на коронавірус
23 лютий, 11:41
Кисню і медикаментів вистачає, – головний медик Волині про «ковідні» медзаклади Кисню і медикаментів вистачає, – головний медик Волині про «ковідні» медзаклади
23 грудень, 2020, 15:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Великодня й травневих свят «Укрзалізниця» запланувала призначити 11 додаткових поїздів
Сьогодні, 14:25
 0
Перевищення норми алкоголю в 11 та 7 разів: у Луцьку затримали п'яних водіїв
Сьогодні, 14:15
 0
З наступного тижня школярі ковельської громади переходять на «дистанційку»
Сьогодні, 14:10
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 17–18 квітня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8