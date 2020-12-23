«Ковідні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів

Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 16 квітня 2021 року.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2017 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 16 квітня зайняті 1062 (тобто 52,7%). Із цієї кількості 906 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 156 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 177 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 71,8% (111 – хворими на коронавірус, 16 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 84,3% (165 – хворими на коронавірус, 1 – людиною з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 63,1% (69 – пацієнтами з коронавірусом, 13 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 25,8% ліжок із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 44 (40%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 8 (16%). Так, на двох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 6 (16,7%). На чотирьох – жінки з підтвердженим діагнозом, на двох – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 126 інфекційних ліжок. Станом на 16 квітня зайнятих – 102 (81%). НаУ Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайняте 51 (46,4%).Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 35 зайняті (35%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 32 зайняті (32%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 52 зайняті (43,3%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 37 зайняті (41,1%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 57 зайняті (54,3%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 51 зайняте (48,6%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 43 зайняті (47,8%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 42 зайняті (52,5%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 16 зайняті (55,2%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 142 наявних, 80 зайнятих (56,3%).