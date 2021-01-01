Луцькі нацгвардійці патрулюють вулиці міста на новому спецавто. ФОТО





Про це



Мікроавтобус, який гвардійці отримали напередодні, виготовлений на базі автомобіля Ford Tranzit. Він має 13 посадкових місць, оснащений бортовим комп’ютером, цифровим зв’язком, відеореєстратором, світло-акустичними панелями, сигнально-гучномовним пристроєм, а також захисними решітками лобового скла, вікон, ліхтарів та силовим бампером.



Виготовлений мікроавтобус коштом державного бюджету на замовлення Національної гвардії України з урахуванням сучасного досвіду несення служби.



Військовослужбовці частини уже відчули переваги нового автомобіля під час перших виїздів на патрулювання Луцька: він досить маневровий в умовах міста і дозволяє швидко реагувати на різні виклики.



Довідково: наприкінці 2020 року Національна гвардія України отримала 58 спеціалізованих оперативних мікроавтобусів СКС-FT3 на базі автомобілів Ford Transit, які на початку 2021 року були введені в експлуатацію. Мікроавтобуси отримали військовослужбовці Києва, Одещини, Львівської, Харківської та Дніпропетровської областей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці військової частини 1141 приступили до патрулювання вулиць Луцька на новому спецавтомобілі, призначеному для виконання завдань з охорони громадського порядку.Про це повідомляють на сторінці військової частини НГУ м. Луцька.Мікроавтобус, який гвардійці отримали напередодні, виготовлений на базі автомобіля Ford Tranzit. Він має 13 посадкових місць, оснащений бортовим комп’ютером, цифровим зв’язком, відеореєстратором, світло-акустичними панелями, сигнально-гучномовним пристроєм, а також захисними решітками лобового скла, вікон, ліхтарів та силовим бампером.Виготовлений мікроавтобус коштом державного бюджету на замовлення Національної гвардії України з урахуванням сучасного досвіду несення служби.Військовослужбовці частини уже відчули переваги нового автомобіля під час перших виїздів на патрулювання Луцька: він досить маневровий в умовах міста і дозволяє швидко реагувати на різні виклики.

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