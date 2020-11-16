До Великодня й травневих свят «Укрзалізниця» запланувала призначити 11 додаткових поїздів





Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик під час брифінгу у Верховній Раді України 16 квітня,



«Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно», — зазначив Іван Юрик.



Для зручних подорожей пасажирів додаткові поїзди на свята курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.



«Укрзалізниця» у травні також призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять 5 поїздів: № 29/30 Київ – Ужгород, № 251/252 Харків – Миколаїв, №774/773 Київ – Шостка, №781/782 Черкаси – Київ та № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ. Окрім цього, на свята продовжили маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми – Київ до станції Вінниця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На великодні та травневі свята «Укрзалізниця» планує призначити щонайменше 11 додаткових поїздів до різних міст України, зокрема і до Ковеля.Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця»під час брифінгу у Верховній Раді України 16 квітня, повідомляють на сайті «Укрзалізниці».«Наразі ми опрацювали призначення до Великодня та травневих свят 11 додаткових поїздів. Традиційно додаємо поїзди на ті напрямки, які є найбільш популярними серед пасажирів, зокрема на Закарпаття. Просимо пасажирів на вокзалах та у поїздах дотримуватися всіх карантинних вимог та обов’язково носити маски. Подорожуйте безпечно», — зазначив Іван Юрик.Для зручних подорожей пасажирів додаткові поїзди на свята курсуватимуть до Ужгорода, Рахова, Ковеля, Чернівців, Миколаєва, Маріуполя, Костянтинівки, Івано-Франківська, Одеси та Львова.«Укрзалізниця» у травні також призначатиме додаткові рейси цілорічних поїздів. Наразі передбачається, що такі святкові рейси здійснять 5 поїздів: № 29/30 Київ – Ужгород, № 251/252 Харків – Миколаїв, №774/773 Київ – Шостка, №781/782 Черкаси – Київ та № 137/138 Хмельницький – Лисичанськ. Окрім цього, на свята продовжили маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми – Київ до станції Вінниця.

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