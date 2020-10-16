На Новому ринку у Луцьку влаштують передвеликодні ярмарки





Луцька міська рада підтримує цю ідею й вирішила провести 24, 25 та 28 квітня такі ярмарки на території Нового ринку на вулиці Окружній, - йдеться на сайті Луцькради.



Щоб усі охочі могли безперешкодно дістатися до ярмарку, містом безкоштовно курсуватимуть великогабаритні комфортабельні автобуси, які відправлятимуться з площі перед Центральним ринком й їхатимуть до Нового. Разом з цим переглянуть міські маршрути. Також у міській раді працюють над тим, щоб спрямувати туди й приміські маршрути.



Окрім цього, під час зустрічі підприємці озвучили



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у Луцькій міській раді відбулася зустріч з підприємцями та виробниками продукції, якою традиційно наповнюють великодній кошик. Вони запропонували ідею проведення передвеликодніх ярмарків, щоб мешканці громади та навколишніх населених пунктів мали можливість до свята придбати якісну продукцію за доступними цінами.Луцька міська рада підтримує цю ідею й вирішила провести 24, 25 та 28 квітня такі ярмарки на території Нового ринку на вулиці Окружній, - йдеться на сайті Луцькради.Щоб усі охочі могли безперешкодно дістатися до ярмарку, містом безкоштовно курсуватимуть великогабаритні комфортабельні автобуси, які відправлятимуться з площі перед Центральним ринком й їхатимуть до Нового. Разом з цим переглянуть міські маршрути. Також у міській раді працюють над тим, щоб спрямувати туди й приміські маршрути.Окрім цього, під час зустрічі підприємці озвучили ідею перенесення оптової торгівлі з ринку на вулиці Конякіна (Завокзальний ринок) на Новий ринок. Мотивом такої пропозиції було те, що на вулиці Конякіна постійно утворюються проблеми для руху пішоходів та автомобілів. У Луцькій міській раді створили робочу групу щодо вивчення цього питання.

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