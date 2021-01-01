Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю





Про це



Працівники Держекоінспекції у Волинській області у 2020 році проводили позапланову перевірку ТзОВ «Кроноспан УА».



Інспектори нарахували 278 тисяч 489 гривень шкоди, завданої довкіллю за період, коли підприємство не мало дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теплогенераційною установкою.



Проте, підприємство не сплатило збитки у зазначений термін. Тоді екоінспекція звернулась до суду.



Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що ТзОВ «Кроноспан УА» має сплатити шкоду у повному обсязі.

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