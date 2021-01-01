Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю
Сьогодні, 15:25
На Волині суд забов'язав підприємство «Кроноспан УА» сплатити понад 278 тисяч за шкоду довкіллю.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області у 2020 році проводили позапланову перевірку ТзОВ «Кроноспан УА».
Інспектори нарахували 278 тисяч 489 гривень шкоди, завданої довкіллю за період, коли підприємство не мало дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теплогенераційною установкою.
Проте, підприємство не сплатило збитки у зазначений термін. Тоді екоінспекція звернулась до суду.
Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що ТзОВ «Кроноспан УА» має сплатити шкоду у повному обсязі.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Працівники Держекоінспекції у Волинській області у 2020 році проводили позапланову перевірку ТзОВ «Кроноспан УА».
Інспектори нарахували 278 тисяч 489 гривень шкоди, завданої довкіллю за період, коли підприємство не мало дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теплогенераційною установкою.
Проте, підприємство не сплатило збитки у зазначений термін. Тоді екоінспекція звернулась до суду.
Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що ТзОВ «Кроноспан УА» має сплатити шкоду у повному обсязі.
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