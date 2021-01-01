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Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю

Волинське підприємство «Кроноспан УА» сплатить понад 278 тисяч гривень за шкоду довкіллю
На Волині суд забов'язав підприємство «Кроноспан УА» сплатити понад 278 тисяч за шкоду довкіллю.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Працівники Держекоінспекції у Волинській області у 2020 році проводили позапланову перевірку ТзОВ «Кроноспан УА».

Інспектори нарахували 278 тисяч 489 гривень шкоди, завданої довкіллю за період, коли підприємство не мало дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря теплогенераційною установкою.

Проте, підприємство не сплатило збитки у зазначений термін. Тоді екоінспекція звернулась до суду.

Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що ТзОВ «Кроноспан УА» має сплатити шкоду у повному обсязі.

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Теги: Волинь, підприємство, Кроноспан, шкода, довкілля, суд
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