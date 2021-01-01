На Волині судили жінку, яка на 3 місяці кинула своїх дітей на бабусю
Сьогодні, 15:38
На Іваничівщині жінка на три місяці залишила трьох маленьких дітей своїй матері, а сама в цей час жила зі співмешканцем. За невиконання батьківських обов’язків їй довелося відповідати в суді.
Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду,- пише Буг.
Матір покинула своїх 3 малолітніх дітей на бабусю і упродовж трьох місяців ухилялася від виконання своїх батьківських обов’язків, чим порушила ст. 150 Сімейного кодексу України.
Відтак, проти жінки порушили адмінпровадження за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
В суді матір свою вину визнала та пояснила, що залишила своїх дітей, бо проживала разом із співмешканцем у Нововолинську, який не відпускав її додому.
Суд визнав жінку винною та наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також матері доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.
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Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду,- пише Буг.
Матір покинула своїх 3 малолітніх дітей на бабусю і упродовж трьох місяців ухилялася від виконання своїх батьківських обов’язків, чим порушила ст. 150 Сімейного кодексу України.
Відтак, проти жінки порушили адмінпровадження за ч. 1 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
В суді матір свою вину визнала та пояснила, що залишила своїх дітей, бо проживала разом із співмешканцем у Нововолинську, який не відпускав її додому.
Суд визнав жінку винною та наклав на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також матері доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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